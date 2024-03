ONLINE: Frontová línia je krehká, Rusi by ju podľa ISW mohli prelomiť

5:55 Ukrajinský nedostatok munície a vojenského materiálu v dôsledku oneskorenia v poskytovaní vojenskej pomoci zo strany USA môže spôsobiť, že súčasná ukrajinská frontová línia je krehkejšia, než by naznačoval relatívne pomalý ruský postup v rôznych sektoroch, napísal americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Ukrajinské uprednostňovanie častí frontu, ktoré sú najviac ohrozené intenzívnymi ruskými ofenzívnymi operáciami, by mohlo vytvoriť zraniteľné miesta inde – a to by ruské sily mohli využiť na náhly a prekvapivý pokrok, ak sa ukrajinské zásoby budú naďalej znižovať, uvádza inštitút. Ruské sily majú celoplošnú iniciatívu, čo zvyšuje riziká pre ukrajinských vojakov, keďže to ruskému vojenskému veleniu umožňuje, aby takmer podľa vlastného uváženia mohlo zvýšiť alebo znížiť operácie kdekoľvek pozdĺž frontovej línie.

Vojnový reportér nemeckého Bildu Julian Röpcke zverejnil video ruského ministerstva obrany, na ktorom má byť útok ruských rakiet na ukrajinské vrtuľníky hlboko za frontovou líniou.

„50 km od frontu v regióne Dnipro… Obzvlášť závažné: druhý a tretí útok raketami vzduch-zem. Ani po tom, čo Ukrajinci vedeli, že sú sledovaní, nedokázali ochrániť vzdušný priestor pred dronmi či stíhačkami,“ napísal na sociálnej sieti poznámku k videu Röpcke.

Ruský útok na ukrajinské vrtuľníky Video

ISW sa odvoláva aj na nemecký magazín Der Spiegel, ktorý publikoval 12. marca rozhovory s nemenovanými ukrajinskými veliteľmi. Hovorili o nedostatku munície aj o tom, že niektoré ukrajinské jednotky s obmedzeným množstvom munície môžu iba udržiavať svoje súčasné pozície, ak ruskí vojaci „nezaútočia plnou silou“. Ukrajinský vrchný veliteľ generálplukovník Oleksandr Syrskyj varoval, že hrozí postup ruských jednotiek hlboko do ukrajinských formácií v bližšie neurčených oblastiach frontovej línie.

Vyhlásenia Syrského a ukrajinských veliteľov podľa ISW naznačujú, že zintenzívnenie ruských útočných operácií v oblastiach, ktoré ukrajinské sily neuprednostňujú pri prideľovaní už aj tak obmedzených zásob munície, by mohlo viesť k ruskému prielomu a destabilizácii pozdĺž predtým stabilného sektora frontovej línie v krátkom časovom období.

Súčasná frontová línia preto pravdepodobne nie je stabilná a rýchle zabezpečenie ukrajinských jednotiek zo strany západných spojencov je nevyhnutné, aby sa zabránilo Rusku nájsť slabé miesta a využiť príležitosť na prielom v zraniteľnom sektore frontu, dodáva ISW.