Babiš valcuje českú politickú scénu. Dokázal by vládnuť bez koaličného partnera?

České opozičné hnutie ANO by vo februárových parlamentných voľbách podporilo 31 percent voličov, vyplýva to z najnovšieho modelu agentúry Median.

Hnutie ANO bývalého českého premiéra Andreja Babiša podľa Medianu najlepšie zvláda udržať si svojich voličov a ďalších získava najmä z radov tých, ktorí sa na minulých voľbách nezúčastnili, vrátane prvovoličov, píše idnes.cz. Podľa prieskumu nasledujú ODS (12,5 percenta), Piráti (11 percent), SPD (9,5 percenta), STAN (9 percent) a TOP 09 (5,5 percenta).

Do Poslaneckej snemovne by sa dostalo šesť politických strán a hnutí. Mimo dolnú komoru parlamentu by zostali ľudovci s 3 percentami.

ANO by podľa výpočtu agentúry získalo 79 poslaneckých mandátov, ODS 31 kresiel, Piráti 29, SPD 24, STAN 22 a TOP 09 by mala 15 mandátov.

Prípadná koalícia ANO + ODS by mala väčšinu 110 poslancov a poslankýň. Koalícia dvoch stranách by mohla vzniknúť aj medzi ANO a Pirátmi (108 mandátov), ​​ANO a SPD (103 mandátov) a ANO a STAN (101 mandátov).

Súčasná vládna koalícia by prišla v Snemovni o väčšinu. Vládne strany by mali spolu 97 mandátov. Volebný model spoločnosti Median nepočíta s koalíciami – prieskum nebral do úvahy existenciu koalície SPOLU, ktorú tvoria ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Len niekoľko dní pred Medianom zverejnila prieskum agentúra Kantar CZ pre Českú televíziu. Podľa tohto volebného modelu ANO skokovo narástlo a dostalo sa dokonca k 39 percentám. Koalícia SPOLU by mala 20 percent, Piráti 10.

V prepočte na poslanecké mandáty sa podľa agentúry Kantar CZ už ANO blíži k možnosti získať samo nadpolovičnú väčšinu kresiel v Snemovni. „ANO sa začína blížiť k magickej, stovkovej hranici, najmä ak koalícia SPOLU nepôjde do volieb spoločne,“ okomentoval výskumy analytik agentúry Kantar Pavel Ranocha.