Ako Česko práve zastavilo Putina a zachránilo Ukrajinu, vyzdvihuje zahraničie

Česká muničná iniciatíva prišla v pravý čas. S delostreleckými granátmi na ceste už ukrajinské jednotky nemusia šetriť so zvyšnou muníciou, prestali na fronte ustupovať a začiatkom marca naopak začali paľbu.

Vo svojom komentári to napísal britský portál The Telegraph, podľa ktorého iniciatíva, ktorej cieľom je dodať Ukrajine státisíce kusov delostreleckej munície, pravdepodobne už teraz pomohla zachrániť celé ukrajinské mestá. Poradca pre národnú bezpečnosť Tomáš Pojar pritom na otázku agentúry ČTK uviedol, že prvé dodávky v rámci iniciatívy by sa mali dostať k Ukrajincom najneskôr v júni.

Bez delostrelectva sa vojna nedá vyhrať. Poučilo sa aj NATO Video Ruská vojna proti Ukrajine ukázala, akú dôležitú úlohu hrá aj v moderných konfliktoch delostrelectvo. Mnohonárodná bojová skupina NATO v Litve nedávno uskutočnila nácviky ostrej streľby, aby otestovala svoju pripravenosť využívať delostrelecký systém Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) nemeckej armády. PzH 2000 je 155 mm samohybné delostrelecké delo schopné vystreliť niekoľko rán za minútu.

O možnosti zakúpiť v tretích krajinách 800 000 delos­treleckých granátov pre Ukrajincov, ktorí sa už vyše dva roky bránia ruskej vojenskej agresii, informoval český prezident Petr Pavel na mníchovskej bezpečnostnej konferencii v polovici februára. Premiér Petr Fiala minulý týždeň oznámil, že sa k nákupu zatiaľ pripojilo 18 krajín od Kanady cez Nemecko či Holandsko až po Poľsko. Uviedol tiež, že popri záväzne potvrdenom nákupe 300 000 nábojov pre Ukrajinu má česká iniciatíva nezáväzne prisľúbených ďalších zhruba 200 000 kusov munície.

The Telegraph píše, že po stovky rokov dominovalo pozemným bojom delostrelectvo a Rusko išlo do vojny proti Ukrajine s dvojnásobným počtom delostreleckých zbraní. Prevahu však poskytuje množstvo nábojov a ten, kto bude mať viac munície, pravdepodobne zvíťazí. To je dôvod, prečo je prekvapivá iniciatíva vedená Českom tak dôležitá pre prežitie Ukrajiny, píše denník a dodáva, že Česi našli muníciu pre Ukrajinu presne v čase, keď ju Kyjev najviac potrebuje: na vrchole ruskej zimnej ofenzívy.

The Telegraph podotýka, že vďaka doterajšej americkej i európskej vojenskej pomoci Ukrajinci vlani na niekoľko mesiacov dosiahli paritu v palebnej sile s Rusmi. Po minuloročnej ukrajinskej letnej protiofenzíve, ktorá nepriniesla Ukrajincom významné zisky v podobe oslobodenia rozsiahlych území okupovaných inváznymi silami, prešla do útoku ruská armáda. Tá koncentrovala svoje úsilie na dobytie mesta Avdijivka v Doneckej oblasti, čo sa jej – podľa všetkého po veľkých stratách – nakoniec podarilo a zmocnila sa aj ďalších dedín ďalej na západ.

„Rusi si určite všimli, že s každým dňom, ako sa jeseň menila v zime, sa ukrajinská delostreľba stávala sporadnejšia a v niektorých sektoroch dokonca úplne utíchla,“ vyhlásila. píše The Telegraph a pripomína, že ďalšiu vojenskú pomoc od Spojených štátov blokuje republikánske vedenie Snemovne reprezentantov a Európska únia sa oneskorila s dodaním sľúbeného milióna delostreleckých nábojov. Ukrajincom začala munícia dochádzať.

V polovici februára Rusi postupovali u Avdijivky a ukrajinská armáda ustupovala. Potom Česko oznámilo, že v mimoúniových krajinách objavilo stovky tisíc kusov nábojov, ktoré by Ukrajina mohla dostať v priebehu týždňov, ak sa medzi spojencami zabezpečí financovanie.

S delostreleckými nábojmi na ceste už ukrajinskí vojaci nemusia šetriť muníciu, začiatkom marca začali paľbu, päť kilometrov západne od Avdijivky prestali ustupovať a začali podnikať protiútoky, píše The Telegraph. Ruskú ofenzívu podľa neho zastavili pri dedinách Orlivka, Toneňke a Berdyči. Nedostatok delostreleckej munície je hlavným dôvodom, prečo Ukrajinci takmer prišli o oblasť, a takmer milión kusov delostreleckých granátov sprostredkovaných malou európskou krajinou je hlavným dôvodom, prečo sa tak nakoniec nestalo, myslí si denník. „Ak je delostrelectvo kráľom bitiek, potom tým, kto tvorí kráľa, je teraz.. Česká republika,“ píše na záver britský denník.