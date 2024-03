Biden má pred Trumpom nepatrný náskok jedného percentuálneho bodu, tvrdí prieskum

Súčasný americký prezident Joe Biden má pred novembrovými voľbami hlavy štátu nepatrný náskok jedného percentuálneho bodu pred svojím predchodcom Donaldom Trumpom. Vyplýva to z dnes zverejneného prieskumu mienky spoločnosti Ipsos pre agentúru Reuters. Obaja kandidáti si už zabezpečili dostatočný počet delegátov na to, aby získali nomináciu svojich strán do očakávaného súboja o Biely dom.