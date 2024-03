Až 60 ľudí zomrelo pri pokuse prekonať Stredozemné more medzi Líbyou a Talianskom. Tvrdí to preživší, ktorých v stredu zachránila po siedmich dňoch na mori loď neziskovej organizácie, informuje dnes Reuters. Organizácia SOS Mediterranee zachránila 25 ľudí vo veľmi zlom stave, dvaja z nich upadli do bezvedomia a boli helikoptérou dopravení do sicílskej nemocnice.