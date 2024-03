Vstúpime do Rafahu napriek medzinárodným varovaniam, vyhlásil Netanjahu

Izraelská armáda vstúpi do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy napriek medzinárodným varovaniam, uviedol vo štvrtok izraelský premiér Benjamin Netanjahu, píše agentúra DPA.

„Dokončíme likvidáciu Hamasu,“ vyhlásil izraelský premiér s tým, že odmieta tlak zo zahraničia. Zároveň zopakoval, že cieľom je obnoviť bezpečnosť a priniesť „úplné víťazstvo izraelskému ľudu a štátu Izrael“.

Útočisko v Rafahu našlo približne 1,5 milióna Palestínčanov, čo viedlo k preplneniu tohto najjužnejšieho gazského mesta blízko hraníc s Egyptom, pripomína DPA. Existujú preto obavy, že akékoľvek útoky na Rafah môžu vyústiť do množstva civilných obetí.

Čítajte aj Palestínsky prezident vymenoval nového premiéra

Civilistov chcú presunúť do humanitárnych zón

Izraelská armáda plánuje pred avizovanou ofenzívou do mesta Rafah presunúť „značnú“ časť tamojších civilistov do takzvaných humanitárnych ostrovov v strede Pásma Gazy. Armádneho hovorcu Daniela Hagariho cituje denník The Washington Post (WP). Humanitárne zóny vytvorí Izrael s pomocou ďalších štátov, uviedol hovorca bez ďalších podrobností.

Izrael tiež plánuje Pásmo Gazy zaplaviť humanitárnou pomocou, uviedol Hagari, ktorý použil rovnaký jazyk ako minister zahraničia Spojených štátov Antony Blinken, ktorý o nutnosti „zaplavenia“ Gazy humanitárnou pomocou hovoril v stredu, pripomína WP.

Čítajte viac Izrael chce "zaplaviť" Gazu humanitárnou pomocou

Izrael v posledných týždňoch čelí kritike od humanitárnych organizácií aj časti svojich zahraničných partnerov, ktorí poukazujú na zďaleka nedostatočnú mieru zásob, ktoré do vojnou zmietaného Pásma Gazy prúdia po zemi v kamiónoch, a ktorých dodávky Izrael podľa kritikov brzdia. Tel Aviv naopak poukazuje na nedostatky na strane neziskových organizácií a ich malé kapacity.

Denník hovoril s viacerými nemenovanými americkými predstaviteľmi, podľa ktorých to nie je len izraelský premiér Netanjahu, ktorý rozšírenie vojenských operácií do Rafahu podporuje, ale rad ďalších členov vlády vrátane premiérovho politického rivala, ministra obrany Bennyho Ganca. Podľa Izraela je Rafah poslednou baštou palestínskeho hnutia Hamas.

USA však podľa neoficiálnych zdrojov teraz nepozorujú náznaky, že by izraelská ofenzíva do Rafahu mala začať čoskoro. Jeden vysokopostavený americký činiteľ uviedol, že izraelské vedenie čiastočne využíva hrozby blížiacej sa invázie ako páky pri rokovaniach o šesťtýždňovom prímerí s Hamasom.

Čítajte aj V Gaze bolo zabitých viac detí ako za štyri roky konfliktov po celom svete

Spojené štáty naďalej podporujú Izrael v jeho snahe zlikvidovať Hamas; predovšetkým z radov Demokratickej strany však znie čoraz ostrejšia kritika Netanjahuovho spôsobu vedenia vojny, ktorá má podľa palestínskych úradov desiatky až stovky civilných obetí denne.

Vojna v Pásme Gazy dnes pokračovala 160. dňom. Začala vlani 7. októbra teroristickým útokom Hamasu na Izrael, ktorý si vyžiadal okolo 1 200 bezpros­tredných obetí; ďalších asi 250 ľudí uniesli islamisti do Pásma Gazy. Tam od začiatku vojny zomrelo už najmenej 31 341 Palestín­čanov, z toho 69 za posledných 24 hodín. Na svojom telegramovom profile o tom v dennom hlásení informovali zdravotnícke úrady v Gaze ovládané Hamasom. Vyše 73 130 Palestín­čanov bolo podľa rovnakého zdroja zranených. Väčšina palestínskych obetí sú podľa Hamasu ženy, deti a mladiství. Tieto tvrdenia nemožno v čase bojov nezávisle overiť, podľa viacerých expertov ale viac menej zodpovedajú realite.