Izrael poprel, že by jeho vojaci strieľali do davu čakajúceho na pomoc

Izraelská armáda v piatok poprela, že by jej vojaci spustili paľbu do ľudí čakajúcich na humanitárnu pomoc na severe Pásma Gazy. Palestínske ministerstvo zdravotníctva kontrolované Hamasom predtým vyhlásilo, že v dôsledku izraelskej paľby do davu zahynulo 20 ľudí a 155 utrpelo zranenia. Informuje o tom agentúra AFP.