„Všetky sú nafetované.“ Krysy na policajnej stanici v New Orleans zožrali zabavenú marihuanu

Krysy na policajnej stanici v americkom meste New Orleans zožrali zabavenú marihuanu, píšu americké médiá. Policajtov v starej budove zo 60. rokov minulého storočia trápia aj šváby a pleseň, krysí trus nachádzajú aj na svojich pracovných stoloch, uviedla agentúra AP.

„Krysy žerú našu marihuanu, všetky sú sfetované,“ oznámila policajná dôstojníčka Anne Kirkpatricková neworleanským radným. Polícia nereagovala na otázky novinárov ohľadom možného narušenia vyšetrovania neuzavretých prípadov.

Mesto už dlhší čas pracuje na presťahovaní miestneho policajného oddelenia na nové miesto. Tamojších 910 policajtov teraz dochádza do budovy, ktorú okrem škodcov sužuje nefunkčný výťah či klimatizácia. Zlé podmienky odrádzajú podľa médií nových regrútov a celkovo negatívne dopadajú na morálku zamestnancov.

„Tá špina je úplne mimo znesiteľnej hranice. A nie je to chyba upratovacieho personálu, tí si zaslúžia cenu za to, ako sa snažia vyčistiť nevyčistiteľné,“ dodala Kirkpatricková.

Mesto New Orleans teraz zvažuje, že policajnú stanicu dočasne premiestni do niekoľkých poschodí výškovej budovy v centre mesta, čo by na desať rokov stálo 7,6 milióna dolárov.