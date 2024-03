USA nemienia počúvať od orbánovcov, že sú ako mŕtvola, ktorej stále rastú pazúry

Tento mesiac sa medzištátne spory vyostrili, najnovšie to dokazuje prejav amerického veľvyslanca v Budapešti: David Pressman rečnil pri príležitosti 25. výročia vstupu Maďarska do Severoatlantickej aliancie. Orbána však neoznačil za spoľahlivého spojenca, naopak, z jeho slov vyplynulo, že Spojené štáty sú z neho sklamané.

Pressman poukázal na to, že kým maďarská armáda veľmi dobre prijala vyslaných vojakov z USA, politickí orbánovci sa k nim správajú nevľúdne. Američania pôsobia na základni v Pápe na severozápade krajiny. „Maďarská vláda už viac ako tri roky v rozpore s našou dohodou o obrannej spolupráci neumožňuje týmto mladým vojakom získať poznávacie značky na ich rodinné autá, namiesto toho ich núti zaplatiť desaťtisíce forintov každý mesiac za dočasné registrácie. Nie kvôli byrokracii. Pretože maďarská vláda urobila politické rozhodnutie," upozornil v prejave, ktoré v plnom znení zverejnilo veľvyslanectvo USA.

Ambasádor pripomenul Orbánov výrok spred štvrťstoročia, keď Maďarsko vstupovalo do NATO. Zdôraznil vtedy, že krajinu sa konečne podarilo ukotviť na pobreží Západu, čiže v aliancii. „Maďarská loď môže byť pevne ukotvená, ale americkí príslušníci nemôžu zaregistrovať svoje autá," ironicky pokračoval Pressman.

Ďalej upozornil, že Maďarsko neprijali do NATO kvôli tomu, že sa vymanilo zo zaniknutej ríše komunizmu, ale preto, že sa zaviazalo dodržiavať demokraciu a prispievať ku kolektívnej bezpečnosti transatlantického spoločenstva: „Bolo prijaté do komunity, od ktorej sa stále viac izoluje.“ Podčiarkol, že kauzu s ešpezetkami použil len na ilustráciu toho, ako politici v Budapešti pristupujú k spojenectvu s USA: „Tento prejav nie je o poznávacích značkách. Je o vláde, ktorá označuje Spojené štáty za ‚protivníka‘, pričom robí politické rozhodnutia, ktoré ju čoraz viac izolujú od priateľov a spojencov. Tento prejav je o tom, že dlhoročný priateľ a spojenec hovorí a robí veci, ktoré podkopávajú dôveru a priateľstvo."

Pressman jasne naznačil orbánovcom, že americká vláda nemieni byť ticho, keď z ich úst počúva bludy: „Nemôžeme ignorovať, keď predseda parlamentu tvrdí, že Putinovu vojnu na Ukrajine v skutočnosti ‚vedú USA‘. Nemôžeme ignorovať ministra, ktorý hovorí o Spojených štátoch ako o mŕtvole, ktorej stále rastú nechty. Nemôžeme pochopiť ani akceptovať, že predseda vlády označil USA za 'hlavného protivníka'nášho spojenca Maďarska. Alebo jeho tvrdenie, že vláda Spojených štátov sa snaží zvrhnúť maďarskú vládu."

Išlo o prejav, ktorý Pressman nepochybne vopred konzultoval s americkým ministerstvom zahraničných vecí a možno bola reč o jeho texte aj v Bielom dome. Jeho slová sa preto dajú vnímať jednoznačne ako posolstvo Bidena určené Orbánovi.

Denník Washigton Post po výrokoch Pressmana napísal, že americko-maďarské vzťahy dosiahli novú podobu nízkej úrovne. Noviny Guardian poznamenali, že vzťahy medzi Washingtonom a Budapešťou sú síce už dlho zaťažené spormi, ale slová veľvyslanca sú nevídané: „Jeho prejav predstavuje míľnik v súvislosti so štrnásť rokov trvajúcim odklonom Maďarska od spojenectva so Západom a od demokratického zriadenia." (Orbán vládne nepretržite od mája 2010.)

Mimochodom, Pressman dal najavo, aj keď nešiel do detailov, že orbánovci pocítia nejakú odplatu: „Kým Orbánova vláda môže chcieť počkať na (novú) vládu USA, Spojené štáty určite nebudú čakať na vládu Orbána. Kým bude Maďarsko čakať, my budeme konať."

Orbán sa spolieha na to, že v novembri tohto roku Biden prehrá prezidentské voľby a tak sa v januári 2015 vráti do Bieleho domu Donald Trump. S exprezidentom veľmi sympatizuje, až tak, že výrokmi nahneval Bidena. „Potrebujeme ho späť viac ako kedykoľvek predtým," napísal Orbán po nedávnom stretnutí s Trumpom v USA. Tvrdí o ňom, že ako „prezident mieru" by dokázal bleskovo rýchlo ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu, naopak, netají sa tým, že Bidena v tomto smere považuje za neschopného.

Washington Post citoval hovorcu maďarskej vlády Zoltána Kovácsa, podľa ktorého sa Bidenov politický tábor demokratov správa k Budapešti ideologicky, čo z jeho pohľadu neplatí o trumpovcoch: „Republikánov považujeme za skutočnú Ameriku," dodal Kovács.

Po návrate z návštevy v USA Orbán pobúril Bidena ešte viac. V rozhovore pre televíznu stanicu M1 totiž doslova o ňom povedal, že keby vyhral prezidentské voľby, bolo by to zlé. Naopak, pochvaľoval si zase Trumpa, na ktorom si cení, že by Ukrajine neposkytol žiadne peniaze na jej obranu proti ruskej armáde:. „Nedal by ani cent. Týmto spôsobom by zastavil vojnu, pretože je jasné, že Ukrajina nedokáže stáť na dvoch vlastných nohách."

Biden reagoval vyčítavo, že Orbán si nemyslí, že demokracia funguje, a rozhliada sa po diktatúre. Maďarsko následne oznámilo, že si predvolalo amerického veľvyslanca. Pressmanovi tlmočilo svoj názor, že nemieni tolerovať lži ani v prípade, že ich vysloví šéf Bieleho domu. Naopak, Trumpovi ulahodilo stretnutie s Orbánom, čo potvrdil svojou reakciou na sociálnej sieti: „Nikto nie je lepší, šikovnejší a lepší líder ako Orbán. Je fantastický."

Jednou z možností, ako by sa americký prezident mohol nielen slovne revanšovať orbánovcom, je znovuzavedenie vízovej povinnosti pre maďarských občanov. Táto úvaha už zaznela v Kongrese USA. Ben Cardin (demokrat), predseda vplyvného výboru Senátu pre zahraničné vzťahy, ktorý označil Maďarsko za najviac nespoľahlivého člena NATO, minulý mesiac povedal, že je potrebné orbánovcov nejakým spôsobom sankcionovať. „Biely dom by mal zvážiť vyradenie Maďarska z bezvízového styku," citovala ho agentúra Bloomberg. Bolo to v čase, keď v Budapešti stále odsúvali vyslovenie súhlasu so vstupom Švédska do NATO.

Mimochodom, hovorca vlády Kovács síce povedal, že republikáni sú jediná skutočná politická sila v USA, ale zo spávania orbánovcov to tak úplne nevyzerá. Keď nedávno (v polovici februára) do Budapešti priletela skupina kongresmanov zložená z troch demokratov a jedného republikána, jej štyria členovia zažili niečo nevídané: pred návratom domov oznámili na tlačovke, že predstavitelia maďarskej vlády sa odmietli s nimi stretnúť. Americkí politici prišli preto, aby presviedčali o nevyhnutnosti ratifikácie švédskeho členstva v aliancii. „Nikdy sme nezažili také privítanie od spojeneckého štátu. Je zvláštne, že vláda spojenca v NATO sa takto správa k inému spojencovi, nie je ani ochotná zapojiť sa do dialógu," posťažoval sa demokratický senátor Chris Murphy.