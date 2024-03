Eurokomisia vyhovela farmárom. Nebudú musieť plniť niektoré ekologické požiadavky

„Poľnohospodárska politika sa prispôsobuje meniacej sa skutočnosti,“ uviedla v piatok vo vyhlásení šéfka EK Ursula von der Leyenová. „Komisia bude aj naďalej neochvejne stáť pri našich poľnohospodároch, ktorí zabezpečujú potravinovú bezpečnosť EÚ a sú v prvej línii našich opatrení v oblasti klímy a životného prostredia.“

Okrem iného sa to týka pravidiel pre neobrábané plochy, ktoré zahŕňajú normy na zabezpečenie ich dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu. V princípe ich musia poľnohospodári dodržiavať, aby mohli využívať miliardové poľnohospodárske dotácie EÚ.

Doteraz mali poľnohospodári povinnosť nechať časť svojej ornej pôdy ležať úhorom alebo ju využívať neproduktívne. Cieľom tejto požiadavky je ochrana životného prostredia. Komisia navrhuje, aby sa zvýšila flexibilita pri dodržiavaní tejto povinnosti.

V budúcnosti by mali mať poľnohospodári možnosť sami sa rozhodnúť, či chcú časť svojej ornej pôdy naďalej využívať neproduktívne. Na druhej strane by členské štáty mali odmeňovať poľnohospodárov, ktorí napriek zmierneniu nariadenia ponechávajú pôdu úhorom, ako uviedla EK. Na oplátku by dostali dodatočnú finančnú podporu prostredníctvom ekologického programu, ktorý by museli ponúknuť všetky členské štáty.

Podľa návrhu EK by malo nariadenie o striedaní plodín v princípe zostať v platnosti. Členské štáty by však mali možnosť dať svojim poľnohospodárom možnosť voľby. To by im umožnilo buď zmeniť striedanie plodín, alebo diverzifikovať plodiny. Na rozdiel od monokultúr je cieľom striedania plodín, t. j. striedania rôznych plodín na poli, ochrana pôdy alebo zníženie potreby pesticídov.

Podľa EK by sa malo zmierniť aj nariadenie o minimálnom pokrytí pôdy. To v súčasnosti stanovuje, že v stanovenom období musí byť pokrytých aspoň 80 % ornej pôdy. Podľa návrhu EK budú môcť členské štáty čoskoro o tomto období rozhodovať samy. V návrhoch sa tiež stanovuje, že malé poľnohospodárske firmy budú oslobodené od kontrol a pokút v súvislosti s environmentálnymi požiadavkami.