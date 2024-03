V Budapešti proti Orbánovi protestovalo 10-tisíc ľudí. Opozícia chystá novú stranu

Maďarská opozícia v piatok pri príležitosti štátneho sviatku usporiadala v Budapešti protivládnu demonštráciu, ktorej sa podľa odhadov agentúry AP zúčastnilo asi 10 000 ľudí. Nový opozičný líder Péter Magyar, podnikateľ s niekdajšími väzbami na vládnu stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána, počas protestov oznámil, že sa chystá založiť novú stranu s cieľom zbaviť Fidesz po 14 rokoch moci. Orbán predtým počas osláv vyzýval voličov na vzburu proti Bruselu a varoval pred zatiahnutím Maďarska do vojny s Ruskom.

„Nech už má Európska únia akékoľvek chyby, je to klub, ktorého sme členom,“ vyhlásil Magyar vo svojom prejave na demonštrácii a zdôraznil význam spolupráce s Bruselom. „Bez demokracie sa dá žiť, ale naozaj to za to nestojí,“ povedal v narážke na autokratické spôsoby Orbánovho vládnutia. Dodal, že Orbánov režim možno poraziť v demokratických voľbách „možno skôr, ako si mnohí myslia“.

Magyar je bývalým manželom niekdajšej ministerky spravodlivosti a Orbánovej spojenkyne Judity Vargovej. Tá odstúpila z verejného života pred mesiacom kvôli afére s kontroverzným udelením prezidentskej milosti, ktorá stála kreslo aj samotnú hlavu štátu Katalin Novákovú, pripomína AP. Magyar tak má dobrý prehľad o fungovaní Orbánovej strany a v posledných týždňoch vyzýval k zásadnej zmene a zverejňoval citlivé informácie o vnútornom chode maďarskej vlády.

Magyarove príspevky na internete a rozhovory v médiách si získali vysokú sledovanosť. Podľa prieskumu agentúry Median z tohto týždňa počulo o jeho vstupe do politiky 68 percent voličov, z ktorých 13 percent uviedlo, že jeho stranu pravdepodobne podporí. Sám Magyar tvrdí, že jeho nová strana sa má stať alternatívou k roztrieštenej maďarskej opozícii.

„Ak maďarskí voliči konečne uvidia skutočnú politickú silu, ktorá sa nedá podplatiť ani vydierať, ktorá je čestná, úprimná, otvorená a bez extrémov, potom čoraz viac ľudí uverí, že existuje nádej na zmenu… po desaťročiach v politickej bažine,“ povedal Magyar ďalej v prejave, v ktorom tiež obvinil Orbánovu vládu z korupcie a mizerného hospodárenia.

Foto: SITA/AP, Denes Erdos Péter Magyar Nový maďarský opozičný líder Péter Magyar na protivládnej demonštrácii v Budapešti. 15.3.2024

Orbán pri príležitosti dnešných osláv štátneho sviatku, ktorým si Maďarsko pripomína začiatok protihabsburskej revolúcie z roku 1848, vyzval na vzburu proti Bruselu, ktorý sa podľa neho snaží zatiahnuť Maďarsko do vojny a vnútiť mu svoje predstavy, ktoré odporujú maďarskému cíteniu. Maďari podľa neho už nie sú vo svojom odpore osamotení, po Slovákoch sa vraj prebúdzajú aj Česi a ďalšie národy. Orbán sa tak podľa AP pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu predovšetkým snaží mobilizovať svojich priaznivcov pod práporom pravicového populizmu a burcuje ich, aby mu pomohli „okupovať Brusel“.