ONLINE: Ruské sily podľa ISW chystajú letnú ofenzívu. Skúsenosti z Ukrajiny ich môžu pripraviť na konfrontáciu s NATO

6:30 Ruské sily budú pokračovať v útokoch, aby destabilizovali Ukrajinu skôr než príde západná pomoc a Ukrajinci sa stihnú lepšie opevniť a zároveň chystajú letnú ofenzívu, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Poskytnutie pomoci od spojencov bude pravdepodobne hrať rozhodujúcu úlohu v schopnosti Ukrajiny udržať si súčasné územie a zároveň odraziť nové ruské útočné úsilie v najbližších mesiacoch.

Dobre vybavené ukrajinské sily ukázali, že dokážu zabrániť ruským silám dosiahnuť čo i len malé zisky počas rozsiahlych ruských ofenzívnych snáh, a nie je dôvod pochybovať o tom, že Ukrajina by mohla ďalej stabilizovať frontovú líniu a pripraviť sa na odrazenie letnej ofenzívy, ak sa nedostatok zbraní a vybavenia zmierni.

Existuje hrozba, že ruské sily dosiahnu územné zisky už na jar, píše ISW. Nedostatok systémov protivzdušnej obrany a rakiet pravdepodobne v nadchádzajúcich týždňoch dramaticky zníži schopnosť Ukrajiny brániť sa proti ruským útokom v zadnej aj prednej línii, ak sa to rýchlo nezačne riešiť. Ruské sily preukázali schopnosť prispôsobiť sa bojom na Ukrajine a pravdepodobne sa zamerajú na to, aby ponaučenia z vojny na Ukrajine preniesli do pokračujúceho úsilia pripraviť ruskú armádu na potenciálnu dlhodobú konfrontáciu s NATO, uvádza inštitút.

Vysokí európski predstavitelia zdôraznili, že ruské víťazstvo na Ukrajine by malo za následok, že Rusko bude predstavovať strategickú hrozbu pre bezpečnosť NATO. Viacerí predstavitelia štátov NATO