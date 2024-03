Kanadský premiér Trudeau často zvažuje odchod so svojej 'šialenej práce'

Tie sa musia uskutočniť do októbra 2025 a nedávne prieskumy verejnej mienky ukazujú, že liberáli by v nich boli „rozdrvení“ konzervatívcami, ktorí sú napravo od stredu. Podľa prieskumov sú už voliči unavení z Trudeaua, ktorý sa ujal funkcie predsedu vlády v novembri 2015, uvádza tlačová agentúra Reuters.

„Nemohol by som byť človekom, ktorým som, a v tejto chvíli sa vzdať boja,“ povedal 52-ročný Trudeau v rozsiahlom rozhovore pre kanadskú verejnoprávnu stanicu CBC.

Čaputová sa počas svojej návštevy Kanady stretla aj s Trudeauom (január 2024) Video

Na otázku, či neuvažuje o odchode, odpovedal so smiechom: „O odchode premýšľam každý deň. Je to šialená práca, ktorú robím, prinášam osobné obete. Samozrejme, je to super ťažké, a občas je to super nudné.“ Minulý rok Trudeau a jeho manželka Sophie oznámili, že sa po 18 rokoch manželstva rozchádzajú.

Konzervatívci tvrdia, že zrušia daň z uhlíka, ktorú zaviedli liberáli, budú riešiť deficit štátneho rozpočtu, riešiť bytovú krízu a bojovať proti kriminalite. Daň z uhlíka sa má opäť zvýšiť 1. apríla a Trudeau zopakoval, že vláda nebude počúvať výzvy niektorých provinčných premiérov na zmrazenie jej zvyšovania.

„Do politiky som nevstúpil preto, aby som bol populárny, ani z osobných dôvodov, ale preto, že chcem slúžiť a viem, že mám čo ponúknuť,“ povedal Trudeau.