Na ruské veľvyslanectvo v Prahe prišlo voliť prezidenta cez 1600 ľudí, stáli vo fronte

Na ruské veľvyslanectvo v Prahe - Bubenči prišlo počas piatku hlasovať v prezidentských voľbách viac ako 1600 ruských občanov, ktorí v Česku napríklad pracujú alebo študujú. Ambasáda to uviedla na sociálnych sieťach. Prezidentské voľby sa v Rusku konajú od piatku do nedele, v Česku mohli ruskí občania voliť iba v piatok. Volebná miestnosť bola otvorená od 08:00 do 20:00, záujemcovia stáli v dlhom fronte.