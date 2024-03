Legenda sa vracia. Austrálsky miliardár chce postaviť druhý Titanic

Svojho času to bola najväčšia a najluxusnejšia loď na svete, no už jej prvá plavba sa skončila tragédiou. A zatiaľ čo vrak slávneho Titanicu už 112 rokov odpočíva na dne Atlantického oceána, svet sa možno dočká jeho znovuzrodenia. Austrálsky miliardár Clive Palmer totiž pred pár dňami predstavil svoj zámer postaviť kópiu legendárneho parníka. S prácami na Titanicu II by sa malo začať už na budúci rok.

Titanic II by sa mal na prvú plavbu vydať po rovnakej trase ako jeho predchodca v apríli 1912, čiže z anglického Southamptonu do New Yorku.

„Je oveľa zábavnejšie plánovať Titanic, ako sedieť doma a počítať svoje peniaze,“ zvestoval s humorom 69-ročný podnikateľ, ktorý podľa spravodajskej televízie CNN ročne zarobí takmer pol miliardy dolárov na ťažbe železnej rudy, niklu a uhlia.

S nápadom oživiť potopený kolos prišiel už v roku 2012 a o šesť rokov neskôr sa k nemu vrátil, ale pre pandémiu koronavírusu musel prípravu prerušiť.

Foto: Blue Star Line Titanic II Rozmery lode budú takmer rovnaké ako pri prvom Titanicu.

Až teraz by to podľa neho mohlo vyjsť. Projektu, ktorý prezentoval na tlačovej konferencii v Sydney, sa ujala jeho spoločnosť Blue Star Line. Miliardár je presvedčený, že dozrel čas, aby sa prikročilo k naplneniu cieľa.

„S veľkou radosťou oznamujeme, že po nepredvídaných globálnych zdržaniach sme sa opäť spojili s partnermi, aby sme sen o Titanicu II priviedli k životu. Nech sa začne cesta,“ uviedol Palmer v tlačovej správe.

Jeho firma pre projekt stále hľadá skúsených staviteľov, dizajnérov a inžinierov z celého sveta. Výberové konanie na zhotoviteľa lode by sa malo uzavrieť do konca roka, aby sa so stavbou mohlo začať už v prvom kvartáli 2025.

Palmer pritom predpokladá, že Titanic II budú stavať v Európe, lebo neverí, že by čínske štandardy zodpovedali náročnosti danej úlohy.

Ako bude vyzerať nový Titanic?

V rámci prezentácie predstavil i osemminútové video, ktoré ukazuje, ako by mala replika honosného parníka vyzerať. Jeho trup bude dlhý 269 metrov – tak ako originál, ale o štyri metre širší (32,2 metra).

Kapacita lode bude, naopak, o čosi nižšia, ako mal pôvodný Titanic. Ráta sa s miestom pre 2 435 pasažierov na deviatich palubách s 835 kajutami – takmer polovicu by mali tvoriť cestujúci prvej triedy.

Ľudia, ktorí sa budú plaviť v tretej triede, sa zase môžu tešiť na „zážitok“, aký si v apríli 1912 mohli dopriať tí chudobní – podávanie jedla pri dlhých stoloch v dusnej spoločnej jedálni. Komu to však nebude vyhovovať, sa vraj bude môcť stravovať aj inak.

Foto: Blue Star Line Titanic II Interiér nového Titanicu by mal byť rovnaký ako na pôvodnej lodi vrátane spoločnej jedálne.

„Blue Star Line vytvorí autentický zážitok z Titanicu,“ oboznámil Palmer. Kabíny usporiadajú rovnako, ako boli na prvom parníku, rovnaké bude tiež zariadenie interiéru. Rozdiel má byť iba v tom, že repliku vybavia modernou technikou vrátane bezpečnostných a navigačných systémov. A, samozrejme, bude tam dosť záchranných člnov pre všetkých ľudí na palube.

Austrálsky miliardár by rád napodobnil celý Titanic – okrem jeho smutného konca. Preto by aj prvá plavba mala smerovať z anglického mesta Southampton do New Yorku, neskôr sa plánuje i cesta okolo sveta.

Pobyt na lodi má ponúknuť „výlet do minulosti“, a tak budú aj pasažierov vyzývať, aby sa obliekli do dobových kostýmov zo začiatku 20. storočia, nebude to však povinné.

Pôvodnému Titanicu, ktorý považovali za nepotopiteľný, sa stala osudnou zrážka s ľadovcom. Len dve a pol hodiny potom sa v noci na 15. apríla 1912 potopil v chladných vodách severného Atlantiku. Z vyše 2 200 cestujúcich a členov posádky asi 1 500 zahynulo.

Foto: Blue Star Line Titanic II Chýbať nebude ani známe schodisko, ktoré preslávil hollywoodsky veľkofilm Titanic.

Podarí sa zrealizovať ambiciózny projekt jeho návratu? Palmer má povesť výstredného boháča, pre ktorého nie je otázkou, ako peniaze zarobiť, ale ako ich minúť, preto sa predpokladá, že svoj zámer dovedie do konca.

S ohľadom na vojnové nepokoje vo svete s nádychom patetizmu vyhlásil, že Titanic II by mohol byť „loďou mieru medzi všetkými krajinami sveta“.

„Milióny ľudí snívali o tom, že sa na nej budú plaviť, uvidia ju v prístave a zažijú jej jedinečnú majestátnosť. Titanic II bude loďou, kde sa tieto sny splnia,“ uzavrel Palmer.