Rusi v cudzine vrátane Bratislavy ukázali dlhými frontami pred ambasádami odpor voči Putinovi

„Použijem volebný lístok ako leták. Napíšem naň meno Naváľného a tiež to, že Putin je nelegitímny vládca a že podporujem demokratické hodnoty,“ uviedla 43-ročná Ruska Taťjana Leontevová pri čakaní v daždivom počasí pred ruskou ambasádou v Paríži.

V Istanbule, kde sa od ruského rozpútania vojny na Ukrajine usadili desiatky tisíc mladých Rusov, vznikol pred veľvyslanectvom 400 metrový front. Väčšina ľudí v nej sa hlásila k protestnej akcii tímu Navaľného.

„Chceme Putinovi jeho prácu trochu skomplikovať,“ vyhlásil Jurij, ktorý prišiel hlasovať so svojou priateľkou Jelenou. Tá mala na sebe oblečenie žltej farby. „Má to politický dôvod, je to farba Ukrajiny,“ vysvetlilo dievča, ktoré je podobne ako Jurij pôvodom z Moskvy.

„Keď Navaľnyj zomrel, bol som zničený, plakal som. Preto som dnes tu,“ vyhlásil 31-ročný Rus Vadim, ktorý si vzal za manželku Ukrajinku.

Do protestu sa zapojili aj Rusi v Japonsku, Taliansku, Španielsku či Gruzínsku. V Moldavsku zadržala polícia muža, ktorý na ruskú ambasádu hodil zápalnú fľašu. „Svoj čin zdôvodnil nespokojnosťou s krokmi ruských úradov,“ uviedla moldavská polícia.

Niektorí voliči stojaci pred ruskými veľvyslanectvami v zahraničí však Putina obhajovali. „Ako môžete byť proti Putinovi? Veď sa snaží zachrániť svet,“ povedal agentúre AFP Rus žijúci v Paríži, ktorý nechcel oznámiť svoje meno. Šéfa Kremľa obhajovala vo francúzskej metropole aj 53-ročná učiteľka Svetlana Mjasnikovová. „Je to ten najlepší prezident v histórii,“ vyhlásila.