Chorvátsky prezident nemôže kandidovať v parlamentných voľbách, rozhodol súd

Milanovič ešte minulý týždeň v piatok oznámil ambíciu kandidovať za opozičnú Sociálnodemokra­tickú stranu (SDP) vo voľbách do parlamentu, ktoré prebehnú 17. apríla.

V prípade, že sa strane podarí vo voľbách zvíťaziť, bude Milanovič podľa svojich slov ašpirovať na premiérske kreslo a odstúpi z prezidentskej funkcie.

Chorvátsky ústavný súd v pondelkovom rozhodnutí uviedol, že úrad prezidenta je nezlučiteľný so straníckou politikou. Milanovič preto môže v parlamentných voľbách kandidovať iba vtedy, keď rezignuje na svoju súčasnú funkciu.

Čítajte viac Vučič zosmiešnil Milanovičovu výzvu členom OSN, aby uznali Kosovo

Milanovič však v nedeľu potvrdil, že kandidovať v parlamentných voľbách bude, ale prezidentského mandátu sa vzdať nemieni, pretože by to podľa neho viedlo k odovzdaniu prezidentských právomocí do rúk vládnej Chorvátskej demokratickej únie (HDZ) premiéra Andreja Plenkoviča.

Čítajte viac Chorváti zvolili zmenu. Chcú normálnu krajinu

„Aj keby sudcovia ústavného súdu poslúchli pokyny "zbabelca Plenkoviča“ a zabránili mi kandidovať na kandidátnej listine (strany SDP) vo volebnom obvode č. 1, v ktorom kandiduje aj Plenkovič, naša kandidátna listina (SDP) napriek tomu vyhrá," vyhlásil Milanovič.

Tesne pred minulotýždňovým rozpustením chorvátskeho parlamentu schválili poslanci – pod tlakom Plenkoviča – sporný zákon namierený proti tzv. whistleblowerom, píše DPA. Opozícia obavy, že ide o snahu zakryť korupciu medzi politikmi vládneho tábora.

Milanovič a Plenkovič sú považovaní za hlavných politických súperov. Úradujúci prezident opakovane vyjadril podporu Rusku, zatiaľ čo predseda vlády a jeho strana HDZ presadzujú proukrajinské pozície.