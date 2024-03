Útok na Volkova bol mrazivo účinný. Dokazuje návrat ruskej špionáže do studenej vojny

Útočník prepadol Leonida Volkova, blízkeho poradcu zosnulého lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, pri jeho dome na predmestí Vilniusu v Litve. Bol to hrubý a násilný útok, ale rovnako ako výhražný list písaný krvou až mrazivo účinný.

Odborníci na bezpečnosť z udalostí ako je táto usudzujú, že Moskva po invázii na Ukrajinu rýchlo vylepšuje svoje spravodajské štruktúry, píše britský denník The Guardian.

Bolo šesť minút po desiatej večer, keď Volkov prišiel k svojmu domu po tom, čo dokončil nakrúcanie protiputinovského videa, práve včas pred víkendovými prezidentskými voľbami v Rusku. Útočník mu rozbil okienko pri aute, odpálil naň slzotvorný plyn a zasypal ho ranami kladivom. Kým ušiel, udrel ho asi 15-krát – zlomil mu ľavú ruku a pohmoždil ľavú nohu. Volkov incident spätne opísal ako „očividný, charakteristický a typický pozdrav od (Vladimira) Putina v gangsterskom štýle“. Ruské špionážne operácie v Európe sú späť, píše The Guardian.

Litovské spravodajské služby vo štvrtok uviedli, že komplot „vyzerá na prácu ruských špeciálnych služieb“, hoci podľa Dariusa Jauniškisa, šéfa litovskej tajnej služby VSD, Moskva zrejme na vykonanie samotného útoku využila prácu „muža na výpomoc“.

Od začiatku invázie na Ukrajinu veľvyslanectvá naprieč Európou vyhostili medzi 400 a 600 ruských spravodajcov. Aby Moskva ich sieť obnovila rýchlo, musela podľa odborníkov využiť služby organizovaného zločinu, ktorý za ňu robil špinavú prácu.

Mesiac pred útokom na Volkova bol na španielskom pobreží Costa Blanca so šiestimi zraneniami od brokovnice nájdený mŕtvy Maxim Kuzminov, ruský pilot, ktorý aj s vrtuľníkom Mi-8AMTŠ prebehol na Ukrajinu. Do Španielska sa presťahoval s vidinou nového života, a hoci jednoznačné dôkazy pre to chýbajú, španielske vyšetrovanie dospelo k záveru, že bol zavraždený na ruské príkazy, pravdepodobne najatými vrahmi. Páchatelia po streľbe Kuzminovo telo prešli autom, ktoré neskôr spálili a takmer určite ušli zo zeme.

Minulý mesiac v Británii zatkli Tihomira Ivančeva, maliara a dekoratéra a v poradí šiesteho Bulhara obvineného z vykonávania špionáže v Británii v prospech Ruska. Pred súd sa má postaviť túto jeseň spoločne s piatimi ďalšími Bulharmi obvinenými z totožného. Dotyční údajne spolupracovali s Jánom Marsalekom, bývalým šéfom nemeckej spoločnosti Wirecard, po ktorom v roku 2020 vyhlásil po krachu firmy medzinárodné policajné pátranie Interpol (Marsalek podľa médií v júni 2020 ušiel do Ruska, podľa medzinárodnej investigácia viacerých médií sa stal už pred desiatimi rokmi agentom ruskej vojenskej rozviedky GRU, pozn. ČTK).

Podstatné je, že na rozdiel od svojich predvojnových komplotov sa Rusko teraz toľko nesnaží skrývať, že za nimi stojí. Po otrávení Skripaľovcov v britskom Salisbury v roku 2018 sa dvojica obvinených pokúšala, hoci smiešne, poprieť ruské zapojenie. Po Kuzminovovej smrti naopak Sergej Naryškin, šéf ruskej zahraničnej rozviedky SVR, označil zbeha za „morálnu mŕtvolu“. To je pozoruhodný obrat.

Ruský plán pre Ukrajinu bol spoľahnúť sa na vnútornú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB), aby najala prebehlíkov, ktorí budú ochotní podporiť ruskú inváziu v momente, keď ruské jednotky prekročia vo februári 2022 ukrajinské hranice. Nech už FSB vtedy sľúbila čokoľvek, naplniť sa jej to nepodarilo. Ukrajinský odpor bol liaty, a to nielen na bojisku, ale naprieč celou spoločnosťou.

Ruský investigatívny novinár a odborník na spravodajské služby Andrej Soldatov, ktorý teraz žije v Británii, uviedol, že obnova spravodajských operácií Moskvy vychádza z jej presvedčenia, že teraz otvorene zápasí so Západom.

Ide tiež o reakciu na vývoj v predchádzajúcich kauzách; odhalenie hackerského útoku na e-mailové schránky amerického Demokratického národného výboru v čase pred americkými prezidentskými voľbami roku 2016 bolo na štíte GRU vnímané ako hanba – destabilizačné operácie nemajú byť odhalené. Po zvolení Donalda Trumpa sa však vnímanie obrátilo. „Z ruského pohľadu sa z Putina stal ten, kto rozhoduje o výbere prezidenta v najmocnejšej krajine na svete,“ komentuje minulé dianie Soldatov.

Morálka v Kremli sa výrazne zlepšila od neúspechu ukrajinskej protiofenzívy. Panovala obava, že Kyjev sa prebojuje ďalej, získa späť väčšiu časť krajiny. Jeho jednotky však získali len niekoľko kilometrov, hoci boli vybavené západnými tankami, ozbrojenými vozidlami a delostrelectvom. Keďže je však vojna aj teraz z väčšiny v patovej situácii, ďalšie scény konfliktu sa stali dôležitejšími; v ruskom prípade to znamená aj tajné služby.

„Vracajú sa k postupom zo 70. a 80. rokov,“ povedal Jack Watling, výskumník z britského kráľovského inštitútu ozbrojených síl (RUSI). Niektoré Rusko využívané metódy sú jednoduché, napríklad že personál si so sebou neberie mobilný telefón do veliaceho strediska svojej jednotky. Nová poddivízia s názvom Jednotka 54654 má za cieľ verbovať takzvané „čisté kože“ – jednotlivcov, ktorí nemajú žiadnu históriu v bezpečnostnej komunite. Pre nich potom vytvára krycie príbehy a umiestňuje ich na dlhodobé špionážne misie, ktorých si Moskva cení už od sovietskych čias.

Zmena v stratégii je podľa Soldatova odrazom ruského prístupu k vojne. „Spomeňte si, že ruská armáda a úrady do každej vojny vstúpili v zlom stave, či už v roku 1914, 1941 alebo dokonca v Afganistane. Potom ale postupne, čisto vďaka vysokému počtu ľudí a nulovému rešpektu k ich strate, sa dostali do formy. A myslím, že práve to sa deje teraz,“ dodal ruský novinár.