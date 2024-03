Čaputová po schôdzke s Pavlom: Vzťahy medzi ČR a SR sú predurčené k blízkosti. Našu spoluprácu však treba budovať a upevňovať

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok večer počas návštevy Prahy stretla so svojím českým náprotivkom Petrom Pavlom. Prezidentka na sociálnej sieti Facebook označila túto schôdzku za "príjemnú a blízku".

Fico sa stretol s Klausom: Naše vzťahy nesmú byť poškodené Video

„Ako vždy príjemné a blízke stretnutie s českým prezidentom Petrom Pavlom. Vzťahy medzi našimi krajinami sú predurčené k blízkosti. Túto blízkosť a spoluprácu nemožno brať ako samozrejmosť a treba ju ďalej budovať a upevňovať,“ napísala Čaputová.

Spoločne s českým prezidentom Pavlom si na Pražskom hrade pozreli premiéru dokumentu s názvom Tady Havel, slyšíte mě? o bývalom prezidentovi a jednej z hlavných postáv Nežnej revolúcie v roku 1989.

Ešte pred premietaním filmu označila prezidentka SR Havla i Pavla za prezidentov, ktorí sú jej blízki, citoval server iDnes.cz.

„Je pre mňa zdrojom veľkej inšpirácie, pokiaľ ide o budovanie a obranu demokracie, ale aj pokiaľ ide o participáciu na nej,“ povedala Čaputová o Havlovi.

Český prezident Pavel uviedol, že prezidentka SR „je tu vítaná a je vždy vítaná“. Zároveň dodal, že „čokoľvek dnes počujeme o kvalite česko-slovenských vzťahov je potrebné brať s veľkou rezervou“.

„Tieto vzťahy sú a budú dobré a pokiaľ nesúhlasíme spolu na úrovni vlád ohľadne jedného, síce zásadného, ale zahraničnopoli­tického problému, tak to neznamená, že nejakým spôsobom narušujeme česko-slovenské vzťahy. Tie vzťahy prebiehajú na mnohých úrovniach, od prezidentov až po občanov a nemôže ich zmeniť to, že máme na jeden problém iný názor,“ dodal podľa iDnes.cz Pavel. Po stretnutí s Čaputovou zároveň uviedol, že „ani jedna krajina vojnu nechce, my všetci chceme, aby na Ukrajine zavládol mier“.

„Všetci chceme spravodlivý mier. Rozdiel je len v tom, že mnoho krajín Európy sa rozhodlo podporovať Ukrajinu, aby si za rokovací stôl sadla silnejšia,“ uviedla Čaputová, ktorá súčasne zdôraznila, že najväčšmi si želajú mier Ukrajinci.

Čítajte viac Česko v reakcii na slovenskú zahraničnú politiku odložilo medzivládne konzultácie

Po stretnutí s Pavlom tiež vyzvala Slovákov žijúcich v Česku, aby sa zúčastnili na nadchádzajúcich slovenských prezidentských voľbách.

Slovenská prezidentka prišla do Prahy na neformálnu návštevu na pozvanie Knižnice Václava Hlava. V českej metropole absolvovala aj stretnutie s tamojším premiérom Petrom Fialom.