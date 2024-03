Delostrelectvo - kráľ vojny: Ukrajinci s čerstvou muníciou vymýšľajú nové taktiky. Dosiahnu viac, ako Rusi, tvrdí dôstojník

„Ak je delostrelectvo kráľom bitiek, potom tým, kto tvorí kráľa, je teraz.. Česká republika,“ napísal britský denník The Telegraph.

Bez delostrelectva sa vojna nedá vyhrať. Poučilo sa aj NATO Video Ruská vojna proti Ukrajine ukázala, akú dôležitú úlohu hrá aj v moderných konfliktoch delostrelectvo. Mnohonárodná bojová skupina NATO v Litve nedávno uskutočnila nácviky ostrej streľby, aby otestovala svoju pripravenosť využívať delostrelecký systém Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) nemeckej armády. PzH 2000 je 155 mm samohybné delostrelecké delo schopné vystreliť niekoľko rán za minútu. / Zdroj: NATO

Nákup 800-tisíc delostreleckých granátov pre Kyjev oznámil český prezident Petr Pavel na mníchovskej bezpečnostnej konferencii v polovici februára. Premiér Petr Fiala oznámil, že sa k nákupu zatiaľ pripojilo 18 krajín. Nemci prednedávnom na leteckej základni Ramstein oznámili nový zbrojný balík v cene 500 miliónov eur, ktorého súčasťou je aj ďalších 10-tisíc delostreleckých granátov. „Dodávky sa začnú okamžite,“ uviedol Boris Pistorius, nemecký minister obrany.

Česi nedávno avizovali, že našli ďalších 700-tisíc nábojov v cene 1,8 miliardy dolárov. Praha využíva kontakty aj z obdobia studenej vojny pri zháňaní potrebnej munície, uviedol denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý nazval Česko ako jedného z najhorlivejších podporovateľov Ukrajiny v jej obrane proti agresii.

Delostrelecká kríza sa končí

Ukrajinci už plánujú, ako prerozdelia a nasadia najnovšiu palebnú silu od spojencov. Minimálne jeden z nich, známy delostrelecký dôstojník Arty Green, povedal, že očakáva, že ukrajinskí strelci dosiahnu so svojimi novými zásobami granátov viac, ako môžu tí ruskí dosiahnuť s vlastnými, potenciálne väčšími zásielkami nábojov zo Severnej Kórey, uvádza portál Forbes.

„S naším delostrelectvom pracujeme efektívnejšie,“ povedal Green v nedávnom rozhovore. Jediná strela, vypálená úmyselne z ukrajinskej húfnice, zabije v priemere viac Rusov, ako jediná nerozvážna ruská strela zabije Ukrajincov, tvrdil Green.

Vplyv českej delostreleckej iniciatívy je na fronte už cítiť. V najhorších dňoch delostreleckej krízy Kyjeva, vystrelili ukrajinské delá len 2000 nábojov denne, pätinu z toho, koľko strieľali Rusi. Nedostatok munície je jedným z dôvodov, prečo armáda v Avdiivke na východe Ukrajiny nakoniec nemala inú možnosť, ako v polovici februára ustúpiť a poskytnúť Rusom ich jediné veľké víťazstvo na bojisku v zime, píše portál.

Ukrajinci si už na Rusov pripravili aj britské húfnice Video NATO oznámilo, že britská armáda vycvičila ukrajinských vojakov na boj na samohybných húfniciach AS-90, ktoré darovali Kyjevu. Pozrite si na videu Severoatlantickej aliancie, ako to vyzeralo. AS-90 je 155 mm mobilný delostrelecký systém schopný vypáliť až šesť rán za minútu. Ukrajinskí dobrovoľníci absolvovali 35-denný kurz. Inštruktori boli z krajín NATO vrátane Kanady, Dánska, Fínska, Litvy, Holandska a Nórska, ako aj zo Švédska, ktoré smeruje do aliancie, a partnerských krajín Austrálie a Nového Zélandu.

Ale medzera v munícii sa teraz zmenšuje. Ukrajinské brigády držia líniu na celom fronte a spôsobujú straty útočiacim ruským plukom. Ruskú ofenzívu zastavili pri dedinách Orlivka, Toneňke a Berdyči, uviedol portál The Telegraph.

Prvá várka granátov sprostredkovaných Českom by mala doraziť síce až v júni, ale podľa všetkého ukrajinskí strelci sa už teraz cítia pohodlnejšie, keď čerpajú zo svojich núdzových zásob. Prestali šetriť, lebo vedia, že čerstvá zásoba do skladov je na ceste. Keď spočítame všetky ukrajinské zdroje delostreleckých granátov, je zrejmé, prečo niektorí predstavitelia v Kyjeve boli ochotní vysloviť, po prvý raz po mnohých mesiacoch, slovo ‚ofenzíva‘, uvádza portál Forbes.

Je veľmi nepravdepodobné, že ukrajinské ozbrojené sily dokážu tento rok zmobilizovať dostatok nových jednotiek na veľký protiútok. Ale tieto reči o ofenzíve sú indikátorom toho, že ukrajinská delostrelecká kríza sa končí a nálada v Kyjeve sa zlepšuje, aj keď republikáni v USA naďalej zadržiavajú pomoc.

Celkovo je možné, že Ukrajina tento rok získa viac ako dva milióny nábojov – čo je dosť na to, aby jej delá vystrelili najmenej 6 000 nábojov denne každý deň až do Silvestra. Je to stále menej nábojov, ako môže Rusko pravdepodobne získať. Ruské továrne ročne vyrobia okolo dvoch miliónov nábojov. Ruská armáda dostáva tiež zásielky munície zo Severnej Kórey. Rusi majú stále dostatok nábojov na vypálenie pravdepodobne 10-tisíc z nich každý deň, píše portál.

Napriek tomu ukrajinský delostrelecký dôstojník Green povedal, že nemá obavy. „Sme kreatívnejší, múdrejší,“ povedal o svojich delostrelcoch. Keď sa delostrelecká kríza koncom minulého roka prehĺbila, sieť stoviek malých dielní po celej Ukrajine zvýšila výrobu bezpilotných lietadiel, využívajúci pohľad z prvej osoby (FPV), z ktorých každý dokáže uniesť pol kila výbušnín na vyše tri kilometre.

Dnes tieto dielne chrlia viac ako 50-tisíc bezpilotných lietadiel mesačne, čo o dosť prevyšuje ruskú produkciu efektívnych bezpilotných lietadiel. Cieľom ukrajinskej vlády je tento rok prevziať milión FPV.