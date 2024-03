Švédsky inštitút: Izrael už nie je liberálnou demokraciou, prvýkrát za viac ako 50 rokov

Izrael už nie je liberálnou demokraciou, tvrdí švédsky inštitút V-Dem, ktorý zaraďuje krajiny do rôznych kategórií podľa vlády práva a dodržiavania demokratických princípov.

O jeho najnovšej správe informoval server The Times of Israel (ToI). Podľa nej je to prvýkrát za viac ako polstoročie, čo Izrael v tomto porovnaní prišiel o označenie liberálnej demokracie.

"Izrael v roku 2023 stratil svoj dlhodobý status liberálnej demokracie a teraz je klasifikovaný ako volebná demokracia – prvýkrát za viac ako 50 rokov.

Dôvodom je predovšetkým výrazná zmena v ukazovateľoch transparentnosti a predvídateľnosti práva a vládne útoky na súdnictvo," uvádza správa inštitútu, ktorý pôsobí na Göteborskej univerzite.

Izraelská koaličná vláda premiéra Benjamina Netanjahua, v ktorej sú aj krajne pravicové a ultraortodoxné strany, vlani presadila niektoré legislatívne zmeny, ktoré majú obmedziť právomoc súdov v prospech vlády.

Jedna z nich napríklad obmedzuje jednu z právomocí najvyššieho súdu – rušiť rozhodnutie vlády so zdôvodnením, že sú neprimerané. Izrael nemá ústavu a najvyšší súd je teda vnímaný ako záruka demokracie chrániaca občianske práva a právny štát. Vláda zmeny obhajuje tým, že súdy často blokujú fungovanie vlády.

Presadzovanie izraelskej súdnej reformy, proti ktorej vlani od januára protestovalo v uliciach aj niekoľko stoviek tisíc ľudí a ktorú kritizovali široké vrstvy izraelskej spoločnosti, vrátane právnikov, politikov či vojakov, vláda pozastavila po októbrovom teroristickom útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, ktorým začala vojna v Pásme Gazy.

Podľa švédskeho inštitútu V-Dem si vlani v porovnaní s rokom 2013 pohoršili aj Slovensko a Poľsko, ktoré sú teraz tiež v kategórii volebnej demokracie. Česká republika zostáva podľa tohto indexu liberálnou demokraciou.

Ďalšími kategóriami sú podľa V-Dem volebné autokracie a uzavretá autokracia, v tej prvej sú napríklad aj Maďarsko, Venezuela či Turecko a v tej druhej sú okrem iného Haiti, Kuba, Irán či niektoré africké a blízkovýchodné krajiny.

Medzi ukazovateľmi, podľa ktorých inštitút V-Dem index demokracie zostavuje, sú napríklad sloboda slova, systém viacerých politických strán, snaha o cenzúru médií či zastrašovanie novinárov, akademická sloboda, priebeh volieb či diskriminácia opozičných strán a kandidátov.