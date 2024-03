Ukrajinský zbrojársky priemysel zažíva rozmach, továrne chrlia špičkový arzenál

Miestna výroba nestačí na to, aby nahradila úbytok medzinárodnej podpory, najmä zbraní z USA, ale vzhľadom na to, že balík pomoci vo výške 60 miliárd dolárov uviazol v Kongrese, je domáca výroba dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, napísal portál The Washington Post.

Pri niektorých kľúčových položkách, ako sú napríklad bezpilotné lietadlá, ktoré zmenili spôsob vedenia vojny, si Ukrajina už vyrába 90 percent toho, čo potrebuje, uviedol minulý mesiac minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov.

Medzi tieto položky patria bezpilotné stroje dlhého doletu, ktoré v posledných týždňoch zasiahli ropné zariadenia hlboko v Rusku. A tiež námorné drony, ktoré spôsobili vážne škody ruskej Čiernomorskej flotile a pomohli znovu otvoriť námorné cesty pre vývoz ukrajinského obilia. Ukrajina tiež vyrába vlastné mínometné náboje a delostrelecké granáty sovietskej kalibru 122 milimetrov a 152 milimetrov.

Ukrajinské zbrojárske spoločnosti sa tiež snažia uspokojiť najväčšiu potrebu armády tým, že vyrábajú vlastné granáty štandardného kalibru NATO 155 milimetrov, ktoré sú nevyhnutné pre delostrelecké systémy dodané západnými spojencami Ukrajiny. Týchto nábojov je na fronte zúfalo málo, ale podľa nemenovaného predstaviteľa štátnej obrannej spoločnosti Ukroboronprom výroba nezačne skôr ako v „druhej polovici tohto roka“.

Prezident Volodymyr Zelenskyj uvádza, že domáca výroba je kľúčová na to, aby bola Ukrajina schopná sa ubrániť. „To je východisko,“ povedal Zelenskyj v decembri agentúre AP, keď hovoril o nádeji, že jeho krajina bude môcť plne rozvinúť svoj zbrojársky priemysel. Ak sa tieto ambície podarí realizovať, skončia podľa neho ruské plány „na destabilizáciu, expanziu a okupáciu Ukrajiny“.

Hoci Ukrajina má výrobné kapacity a niektoré suroviny, najmä oceľ, tak armáda potrebuje zbrane naliehavo teraz. „Žiaľ, môžem povedať, že bez pomoci našich západných partnerov, našich priateľov, vrátane tých zo Spojených štátov, nebudeme schopní plne uspokojiť potreby ozbrojených síl Ukrajiny,“ povedal Maksym Polyvjanyj, zástupca riaditeľa spoločnosti Ukrajinska broňa (Ukrajinská výstroj), najväčšieho súkromného zbrojného výrobcu v krajine.

Po rozpade Sovietskeho zväzu sa zbrojársky priemysel na Ukrajine fakticky rozpadol. Roky zlého riadenia a korupcie spolu so skutočnosťou, že sa väčšina priemyslu sústredila na ruských odberateľov, znamenali, že Ukrajina musela hľadať všetko od nábojov po stíhačky v zahraničí. Ukrajina sa tiež vzdala svojho jadrového arzenálu výmenou za záruky, vrátane tých zo strany Ruska, že bude rešpektovaná jej územná zvrchovanosť (Budapeštianske memorandum, ktoré Rusko porušilo, pozn. red.). Teraz, po vyše dvoch rokoch plnohodnotnej vojny, krajina potrebuje všetko: od základných vecí, ako sú náboje, až po sofistikované zbrane ako raketové systémy dlhého doletu, stíhačky a bombardéry.

Niektoré zbrane sú na obzore. Ukrajinský minister pre strategický priemysel Oleksandr Kamyšin minulý mesiac uviedol, že Ukrajina nasadila zbraň miestnej výroby s doletom na 700 kilometrov. Podrobnosti neuviedol. Ukrajina podľa činiteľov tiež vyvíja systémy protivzdušnej obrany podobné pokročilému raketovému systému zem-vzduch NASAMS americkej a nórskej výroby. Ale technologicky vyspelé systémy, ktoré Ukrajina potrebuje na odrazenie ruských inváznych síl, sú ešte ďaleko od domácej výroby. „Aby bolo možné zvládnuť takúto výrobu, vybudovať takúto produkciu, musí uplynúť desaťročie,“ myslí si Polyvjanyj.

V posledných týždňoch ukrajinské jednotky na východe krajiny strácajú pozície, zatiaľ čo sa stretávajú s klesajúcim počtom granátov, nábojov a dokonca aj vojakov. A situácia by sa mohla čoskoro výrazne zhoršiť. Americké spravodajské služby predpovedali, že Ukrajine môžu dôjsť rakety protivzdušnej obrany do konca mesiaca.

Kým sa Biely dom snaží presadiť v Kongrese pomoc vo výške 60 miliárd dolárov, objavil sa pre Ukrajinu nádej. Minulý týždeň Európska únia schválila vojenskú pomoc vo výške päť miliárd eur a administratíva amerického prezidenta Joea Bidena oznámila, že pošle pomoc vo výške 300 miliónov dolárov, čo je možné vďaka „neočakávaným úsporám“ Pengatonu pri skorších nákupoch zbraní. Česká iniciatíva dúfa, že v nasledujúcich týždňoch začne Ukrajine posielať približne 800-tisíc delostreleckých granátov.

To všetko však stále zďaleka nepokrýva potreby krajiny. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že presné čísla o produkcii nemôžu z bezpečnostných dôvodov zverejniť. Ukrajinskému priemyslu však prekáža v ďalšom zvýšení výroby celý rad obmedzení – od nedostatku financií až po nájdenie dostatočného množstva strelného prachu.

„Náš štátny rozpočet nestačí,“ povedal Oleksandr Zavitnevyč, šéf parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Tento rok Ukrajina vydá na domácu zbrojársku výrobu asi päť miliárd dolárov, uviedli činitelia, ale všetci sa zhodli, že to nie je dosť. Zvyšovanie daní je politicky riskantné, ak nie ekonomicky neuskutočniteľné, vzhľadom na to, že ekonomika krajiny je už teraz na prístrojoch udržiavajúcich ju pri živote, keď veľká časť pracujúcich obyvateľov žije v zahraničí, bojuje vo vojne alebo je nezamestnaná.

Ukrajinskí predstavitelia by radi využili časť z odhadovaných 300 miliárd dolárov rezerv ruskej centrálnej banky, ktoré zmrazil Západ. V piatok nemecký kancelár Olaf Scholz prvýkrát povedal, že túto myšlienku podporuje. Ale aj keď sa peniaze nájdu, Ukrajina bude čeliť celosvetovému nedostatku trhavín. Za vyčerpané dodávky strelného prachu a raketového paliva môže prudký nárast medzinárodného dopytu – čiastočne spôsobený vojnami na Ukrajine a v Gaze – a prekážky v dodávateľskom reťazci. Na Ukrajine to spôsobilo periodické zastavovanie výroby, uviedol Polyvjanyj.

Podľa dodávateľov brzdí výrobu zbraní tiež spôsob obstarávania ukrajinskou vládou, keď zmluvy podpisuje viacero ministerstiev a neexistuje ucelený systém. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že proces zefektívňujú.

Ukrajina tiež spolupracuje so západnými spoločnosťami, ako je nemecká spoločnosť Rheinmetall, britský podnik BAE Systems a turecká zbrojovka Baykar. Zelenskyj tiež dúfa, že získa lacné pôžičky a licencie na výrobu a opravy amerických zbraní.

A kým Ukrajina navyšuje výrobu zbraní, začalo sa Rusko zameriavať na zbrojárske fabriky. Veľa striel sa podarí zachytiť, no niekoľko ich údajne našlo svoj cieľ. Ukrajina nezverejňuje, keď je zasiahnutá fabrika. Firma Ukrajinska broňa aj ďalšie podniky časť svojej výroby presunuli mimo Ukrajiny, uviedol Polyvjanyj. V rámci ochranných opatrení spoločnosti rozdeľujú výrobné fázy alebo ich duplikujú a umiestňujú na rôzne miesta. Niektoré dôležité procesy sa odohrávajú v podzemí. A to všetko znižuje produkciu.