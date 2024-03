Budú Česi testovať Ukrajincov na tuberkulózu? Obavy majú však aj z nakazených Slovákov

Uznávaní českí odborníci tvrdia, že štát musí konať, aby sa situácia nezhoršovala. Pneumológ Vladimír Koblížek povedal, že by bolo vhodné testovať prichádzajúcich cudzincov na tuberkulózu. Väčší výskyt prípadov tohto ochorenia nesúvisí s osobami, ktoré sa narodili v Českej republike, ale naopak. „Najviac ide o Ukrajincov, potom o Slovákov a Vietnamcov," povedal pre server iDNES.

Koblížek, prednosta pľúcnej klinky v Hradci Králové, poznamenal, že Ukrajina je síce krásna a má veľké bohatstvo, ale chýba jej systém kvalitnej zdravotnej starostlivosti, čo platí aj o výrazne slabšom dohľade nad tuberkulózou v porovnaní s Českou republikou.

Najviac infikovaných tuberkulózou medzi Ukrajincami, ktorí sa nachádzajú na českom území, tvoria ľudia vo veku okolo 45 rokov. V Česku pripadajú len štyri osoby s týmto ochorením na 100-tisíc obyvateľov. Naopak, na Ukrajine je tento počet 90 : 100 000.

Koblížek radí, aby štát vyhľadával rizikové osoby, ktoré by mohol otestovať, prípadne ponúknuť deťom z ukrajinských rodín očkovanie. „Budeme o tom debatovať na ministerstve zdravotníctva," podotkol pre iDNES. Dodal, že zdravotný stav rizikových cudzincov by sa dal preveriť, keď žiadajú o povolenie na trvalý pobyt alebo o registráciu sociálneho a zdravotného poistenia. Prvý krok môže byť röntgen hrudníka, v prípade potreby by nasledoval oder krvi. „Migranti, ktorí sú chorí, ale nevedia o tom, škodia sami sebe a svojej komunite," podotkol Koblížek v interview pre televíznu stanicu CNN Prima News, kde tiež hovoril o rizikách tuberkulózy.

Epidemiológ a exminister zdravotníctva Roman Prymula poznamenal, že Česko čelí varovaniu, na paniku však nevidí dôvod. „Musíme sa však zamyslieť nad tým a mali by sme prijať nejaké opatrenia, aby sme nešli do závažnejších čísel. Je dôležité vyhľadať zdroje v populácii a začať s liečbou," citovala ho CNN Prima News.

O nepriaznivej situácii hovoria napríklad údaje z hlavného mesta. „V Prahe pripadá 60 percent prípadov ochorenia na tuberkulózu na Ukrajincov," povedal pľúcny lekár Jiří Wallenfels z nemocnice Bulovka pre server FinTag. „Ukrajinci sú jednoznačne hrozbou. Vzhľadom na vojnu na Ukrajine nie je nárast chorých nijakým prekvapením. Je známe, že na východ od Českej republiky nie je starostlivosť o tuberkulóznych pacientov na takej úrovni ako u nás," dodal.

Ľudí s tuberkulózou, ktorí sa narodili v zahraničí, je v Česku 220, čo je takmer polovica z celkového počtu infikovaných. Ukrajincov je 140. „Na Slovákov pripadá 21 prípadov, zvyšok sa delí medzi Rumunov a Vietnamcov," citoval FinTag z údajov Národnej jednotky dohľadu nad tuberkulózou, ktorá funguje pri ministerstve zdravotníctva.

Koblížek upozornil, že väčšina Ukrajincov sa nakazila vo vlasti. „Vďaka tomu, že tu máme veľmi kvalitný monitoring, tak sa prišlo na ich ochorenie," povedal.

Ako vyzerá situácia na Slovensku?„ Vývoj chorobnosti na tuberkulózu v Slovenskej republike dlhodobo klesá. Potvrdzujú to aj údaje z Národného registra pacientov s tuberkulózou. Kým za rok 2018 bolo do registra nahlásených celkovo 281 prípadov TBC, v roku 2021 to bolo 137," informuje na svojej webovej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií. V období rokov 2017 – 2021 na Slovensku zomrelo na tuberkulózu dovedna 22 ľudí. Ročne to bolo zakaždým 4 či 5 chorých.

Do európskych štátov utieklo pred vojnou doteraz približne šesť miliónov Ukrajincov. „Vzhľadom na migračné štatistiky Ukrajiny počas vojny je možné predpovedať vlnu chorobnosti a výrazný nárast infikovanej európskej populácie, čo bude mať negatívne ekonomické dôsledky pre národné vlády," napísal odborný časopis European Respiratory Journal.

V boji proti tuberkulóze sa už výrazne angažuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá podáva pomocnú ruku na Ukrajine a v Poľsku, ktoré prijalo najviac ukrajinských utečencov spomedzi všetkých európskych štátov (na poľskom území ich žije už viac ako 1,1 milióna). Expertov zvlášť znepokojujú odolné podoby nebezpečnej infekcie. „Predtým nebola multirezistentná tuberkulóza veľkým problémom. Vypuknutie vojny to zmenilo. V súčasnosti existuje v Poľsku viac ako 100 takýchto prípadov, čo je asi trojnásobný nárast v porovnaní s predchádzajúcou situáciou,"" povedal pre televíznu stanicu Euronews generálny riaditeľ tamojšieho Inštitútu tuberkulózy a pľúcnych chorôb Stefan Wesolowski.