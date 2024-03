Netanjahu: Víťazstvo bez vstupu do Rafahu nie je možné. Príprava na ofenzívu chvíľu potrvá

Predseda izraelskej vlády v stredu vo videu povedal, že prezidenta USA Joea Bidena v poslednom telefonáte upozornil, že „úplné víťazstvo bez vstupu izraelských ozbrojených síl do Rafahu, kde zlikvidujú zvyšky oddielov Hamasu“, nie je možné.

Netanjahu zopakoval, že už schválil operačný plán izraelských ozbrojených síl pre Rafah, „a čoskoro schválime aj plán na evakuáciu civilného obyvateľstva z bojových zón“.

Premiér o vzťahu s Bidenom povedal: „Na začiatku sme sa zhodli, že Hamas treba eliminovať. Ale v priebehu vojny, to nie je tajomstvo, vznikli medzi nami nezhody, ako najlepšie sa tento cieľ dá dosiahnuť.“

Informoval tiež, že odsúhlasil Bidenovu žiadosť, aby Izrael poslal v najbližších dňoch delegáciu do Washingtonu. Podľa správ v médiách chcú USA predstaviť alternatívy k pozemnej ofenzíve.

Prezident USA požiadal o možnosť „predstaviť nám svoje návrhy v humanitárnej oblasti a aj v ďalších záležitostiach“, dodal Netanjahu.

Niekedy sa Izrael zhodne so svojimi spojencami a niekedy nie, vysvetľoval Netanjahu. „Nakoniec vždy urobíme to, čo je životne dôležité pre našu bezpečnosť, a urobíme to aj tentoraz,“ vyhlásil.