Pápež zbavil kňazstva belgického biskupa, ktorý zneužíval synovca

Pápež František zbavil postavenia duchovného smutne známeho belgického biskupa Rogera Vangheluweho, ktorý pred 14 rokmi priznal, že sexuálne zneužíval svojho synovca, Vatikán ho však nijako nepotrestal. Vo štvrtok to oznámila Svätá stolica.

Prípad Vangheluweho, emeritného biskupa z mesta Bruggy, sa už dávno stal symbolom pokrytectva katolíckej cirkvi a neriešenia prípadov zneužívania. Nielenže mu po vypuknutí škandálu v roku 2010 umožnili v tichosti odísť do dôchodku, ale jeho nadriadeného kardinála Godfrieda Danneelsa zachytila nahrávka, ako žiada jednu z biskupových mužských obetí, aby zneužívanie tajila až do jeho odchodu z úradu.

Oznámenie Vatikánu, že František laicizoval Vangheluweho, prišla len niekoľko mesiacov pred pápežovou návštevou Belgicka, kde by mohol byť tento prípad neželaným a rušivým problémom.

Vangheluwe (87) sa stal vo svete smutne známy v roku 2010, keď vyšlo najavo, že vyše desať rokov sexuálne zneužíval svojho malého synovca – ako kňaz a neskôr biskup. Vangheluwe potom priznal, že zneužíval aj druhého synovca. Celý čas zľahčoval svoje zločiny a zneužívanie opisoval ako „hrajkanie“, ktoré nezahŕňalo „hrubý sex“.

Mohol odísť do dôchodku dva roky pred obvyklou vekovou hranicou, ale žiadnemu ďalšiemu trestu nečelil. Bol to dôkaz, že Svätá stolica vtedy vo všeobecnosti odmietala trestať katolíckych biskupov, aj keď sa priznali k sexuálnym zločinom.

Vatikánske veľvyslanectvo v Belgicku vo štvrtok vo vyhlásení uviedlo, že v posledných mesiacoch boli úradu Svätej stolice pre sexuálne zneužívanie nahlásené „závažné nové prvky“, ktoré oprávňujú na znovuotvorenie prípadu.

Veľvyslanectvo nespresnilo, aké nové informácie úrad dostal, ale v posledných mesiacoch samotní belgickí biskupi čoraz viac verejne a nahnevane kritizovali Vatikán za to, že odmieta podniknúť kroky proti Vangheluwemu.

Laicizovanie je najtvrdší trest, aký môže Vatikán dať, ale znamená len to, že Vangheluwe je teraz laik a nesmie vykonávať kňazskú činnosť. On sám požiadal, aby mohol žiť v ústraní „bez kontaktu so svetom“ a venovať sa modlitbám a pokániu, dodalo veľvyslanectvo.