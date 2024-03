Ukrajina potrebuje ďalšie zbrane, povedal summitu Zelenskyj a ocenil iniciatívu Česka

Peklo na nebi. Šáhidy útočia, ukrajinská PVO ich zostreľuje Video Zdroj: Ministerstvo obrany Ukrajiny

Dodávky munície sú podľa Zelenského zásadné. „Som vďačný za vytvorenie Fondu na pomoc Ukrajine (Ukraine Assistance Fund, UAF) vo výške päť miliárd eur a za podporu českej iniciatívy na nákup munície pre našich vojakov. To nám pomôže. Ďakujem,“ povedal Zelenskyj vo videohovore. Európa však podľa neho môže pomôcť Ukrajine ešte viac a je potrebné, aby tak urobila hneď.

„Včera v noci (noc na štvrtok, pozn.) bol ďalší raketový útok na Kyjev. Zostrelili sme 31 ruských rakiet, vrátane balistických. Veľmi si vážime všetky podpory našej obrany,“ vyhlásil ukrajinský prezident hneď v úvode vystúpenia. Ukrajina sa ruskej ozbrojenej agresii bráni už viac ako dva roky.

Zelenskyj zdôraznil, že protivzdušná obrana poskytovaná Ukrajine, najmä európskymi krajinami, udržiava tamojšie mestá a dediny pri živote. „Existujúce systémy protivzdušnej obrany však na ochranu celého nášho územia pred ruským terorom nestačia,“ dodal ukrajinský prezident a vyzval predstaviteľov EÚ, aby pomohli chrániť ukrajinské mestá.

Viaceré krajiny EÚ sa v posledných týždňoch snažia o zavedenie obmedzení na dovoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov do Európy. Pokračovanie liberalizácie obchodu medzi Ukrajinou a EÚ, teda fakt, že ukrajinský tovar môže do únie prúdiť bez ciel, ale podľa Zelenského pomáha Ukrajine celkovo „odolávať ruskej agresii“. „Akékoľvek straty v obchode znamenajú stratiť zdroje, ktoré nám pomáhajú zastaviť Rusko,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinské obilie je podľa neho dôležité pre južnú časť Európskej únie, konkrétne pre poľnohospodársky sektor v Španielsku a Taliansku. Cukor zase potrebuje rumunský trh. Ukrajine sa tiež znovu podarilo z prístavov v Odese vyvážať tovar aj do ďalších destinácií, ako je severná Afrika a Ázia, a prispievať tak k potravinovej bezpečnosti. „Zároveň vidíme, že prístup Ruska na európsky poľnohospodársky trh je bohužiaľ stále neobmedzený. A kým je ukrajinské obilie vyhadzované na cestu či na koľaje, do Európy sa stále vozia ruské produkty a tiež tovar z Putinom ovládaného Bieloruska. To nie je fér,“ dodal ukrajinský prezident.

Európska komisia v stredu navrhla, aby sa 90 percent výnosov z ruských aktív zmrazených v Európe použilo na nákup zbraní pre Ukrajinu. Zvyšných desať percent by malo byť prevedených do rozpočtu EÚ a použitých na rekonštrukciu krajiny. Návrh musia jednomyseľne schváliť ministri zahraničných vecí EÚ, šéfovia štátov a vlád mu však teraz môžu politicky dať zelenú.

„Agresor by mal za vojnu zaplatiť najvyššiu cenu,“ uviedol k tejto téme Zelenskyj. Kým EÚ hovorí len o výnosoch zo zmrazených aktív, podľa ukrajinského prezidenta by sa mali na obnovu Ukrajiny a nákup zbraní použiť aj samotné ruské aktíva zmrazené v Európe.