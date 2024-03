Rusko významne zvýšilo výrobu munície, uviedol minister obrany Šojgu

Rusko dokázalo za minulý rok výrazne zvýšiť výrobu delostreleckej munície, a to takmer 2,5-krát, uviedol ruský minister obrany Sergej Šojgu podľa agentúry Interfax. Doplnil, že krajina posilnila tiež výrobu zložiek potrebných práve pre produkciu munície. Rusko už vyše dva roky vedie agresívnu vojnu voči susednej Ukrajine, práve spotreba delostreleckej munície má na vývoj na fronte významný vplyv.

Presný zásah Ukrajincov a Rusi majú o ďalší tank menej Video Sila 155 mm munície proti ruskému tanku. Zdroj: Ukrajinské ministersto obrany

Moskva sa snaží zbrojiť rýchlejšie, ako Západ dokáže zásobovať Ukrajinu, poznamenala agentúra Reuters. Varovala, že ruská prevaha vo výrobe by mohla Moskve pomôcť rozhodnúť o ďalšom vývoji vojny proti Ukrajine, v ktorej v značnej miere hrajú kľúčovú úlohu drony a delostrelectvo, a to v čase, keď sa Západ obáva, že by Rusko mohlo dosiahnuť ďalšie úspechy na bojisku.

Televízia CNN tento mesiac s odvolaním sa na bližšie nespresnené zdroje z rozviedky uviedla, že Rusko vyrába takmer trikrát viac delostreleckých nábojov ako Spojené štáty a Európa dokopy.

Ukrajinský dron Dieťa mora terorizuje ruskú Čiernomorskú flotilu Video Hoci Ukrajina nemá vlastné vojenské loďstvo, Rusom v Čiernom mori spôsobuje značné straty. Silnou zbraňou Kyjeva sú morské drony ako Sea Baby (Morské dieťa). Plavidlo unesie 850 kg výbušnín, má maximálnu rýchlosť 90 km/h a dosah 1 000 km. Je navrhnuté tak, aby sa dalo len ťažko zachytiť radarom. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Podľa Šojguových slov, ktoré citovali ruské agentúry, terajšia úroveň produkcie umožňuje ruskej logistike udržiavať dodávky nábojov do oblasti bojov na dostatočnej úrovni. „Úlohy, ktoré sme si pred rokom stanovili, boli splnené. Vznikli nové prevádzky a vyrábajú na plnú kapacitu,“ povedal Šojgu na porade v Nižegorodskej oblasti, kde navštívil kľúčové zbrojovky.

Minister ocenil zmeny v podnikoch od svojej predchádzajúcej návštevy. Pripustil, že zvýšenie výroby sa očakávalo od tretieho štvrťroka, ale podarilo sa ho dosiahnuť už teraz. Zbrojovky to dosiahli aj zavedením trojzmenných prevádzok a nepretržitej výroby bez voľných víkendov. „Po tom, ako nové objekty začali pracovať, objem výroby sa fakticky zvýšil takmer 2,5-krát,“ povedal Šojgu. Naznačil ešte ambicióznejšie ciele na tento rok, ale podrobnosti neuviedol.

Agentúra Reuters poznamenala, že vzhľadom na citlivosť údajov o zbrojárskej výrobe nebolo ministrove tvrdenie o raste výroby ruskej munície možné overiť.

Prezident Vladimir Putin nariadil inváziu ruských vojsk do susednej krajiny predvlani vo februári. Rusko v súčasnosti ovláda asi pätinu Ukrajiny, ktorej okupované územia nelegálne anektovalo. Ukrajina uvádza, že sa stala obeťou ničím nevyprovokovanej agresie a imperiálnej vojny, ale bojovať neprestane, kým posledný ruský vojak neopustí jej územie.