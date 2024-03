USA sa zľakli. Ukrajincom hovoria, aby neútočili na ruské ropné ciele, píše Financial Times

Ukrajina dostala v boji s ruskou agresiou ďalšie obmedzenie zo Západu. Podľa denníka Financial Times Washington hovorí Kyjevu, aby neútočil na ruské ropné rafinérie. USA sa vraj obávajú, že by preto narástla cena ropy, a okrem toho Moskva pripraví odvetu.



Noviny sa pri svojom tvrdení odvolávajú na tri zdroje oboznámené s touto diskusiou medzi Amerikou a Ukrajinou, ktoré si vzhľadom na citlivosť témy želali zostať v anonymite. USA však vraj o tom hovorili s predstaviteľmi ukrajinskej civilnej i vojenskej tajnej služby.

Americké vrtuľníky Black Hawk v nasadení na Ukrajine Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Trúfalé útoky

„Jeden zdroj uviedol, že Biely dom je čoraz frustrovanejší z trúfalých ukrajinských útokov bezpilotných lietadiel, ktoré zasiahli ropné rafinérie, terminály, sklady a skladovacie zariadenia v západnom Rusku, čo poškodilo jeho kapacitu na ťažbu ropy. Washington je tiež znepokojený tým, že ak Ukrajina bude naďalej ničiť ruské zariadenia, vrátane mnohých, ktoré sú stovky kilometrov od hraníc, Rusko by sa mohlo pomstiť tak, že zaútočí na energetickú infraštruktúru, na ktorú sa Západ spolieha. Zahŕňa to aj ropovod CPC prepravujúci ropu z Kazachstanu cez Rusko na globálny trh. Západné spoločnosti vrátane ExxonMobil a Chevron využívajú ropovod, ktorý Moskva nakrátko uzavrela v roku 2022,“ napísal Financial Times.

Noviny pripomenuli, že napriek západným sankciám na jeho ropný sektor zostáva Rusko jedným z najvýznamnejších svetových vývozcov energetických surovín. Ceny ropy tento rok vzrástli o približne 15 percent na 85 dolárov za barel, čo zvýšilo náklady na pohonné hmoty práve v čase, keď prezident USA Joe Biden začína svoju kampaň za znovuzvolenie.

Ukrajinské drony verzus Rusi: kto zvíťazil? Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Nič nevydesí úradujúceho amerického prezidenta viac ako prudký nárast cien na čerpacích staniciach počas volebného roka,“ povedal pre Financial Times Bob McNally, prezident poradenskej spoločnosti Rapidan Energy a bývalý poradca Bieleho domu pre energetiku.

Noviny tiež citujú bývalú analytičku CIA zo spoločnosti RBC Capital Markets Helimu Croftovú, ktorá nedávno poznamenala, že Ukrajina ukázala, že by mohla zasiahnuť väčšinu infraštruktúry na vývoz ropy v západnom Rusku, čím by ohrozila asi 60 percent moskovského exportu čierneho zlata.

Denník na základe tvrdení predstaviteľov ukrajinskej vojenskej tajnej služby uviedol, že od začiatku veľkej invázie vo februári 2022 pripravil Kyjev najmenej 12 útokov na veľké ruské rafinérie. V tomto roku ich už bolo minimálne deväť vrátane zásahov niekoľkých terminálov a skladov.

Obmedzená produkcia ropy

„Cieľom týchto špeciálnych operácií je podľa jedného ukrajinského predstaviteľa podieľajúceho sa na plánovaní a vedení útokov obmedziť dodávky paliva ruským jednotkám a znížiť financovanie vojnového úsilia Kremľa. Kyjev chce tiež zasadiť symbolický úder Rusku tým, že priblíži vojnu k Moskve a ukáže, že je možné preniknúť jeho protivzdušnou obranou vrátane tej v okolí Kremľa,“ vysvetlil Financial Times.

Podľa prepočtov agentúry Reuters najnovšie útoky znížili celkové kapacity Moskvy na spracovania ropy o 370 500 barelov denne alebo o sedem percent jej celkovej produkcie.

Biely dom verejne tvrdí, že Ukrajinu nenabáda k tomu, aby zasahovala ciele na území Ruska. Kyjev takéto útoky pripravuje v rámci vlastných kapacít a nevyužíva pri nich systémy získané zo zahraničia.

Od začiatku ruskej invázie sa veľa hovorí o tom, ako Západ síce dodáva Ukrajine zbrane, ale s istými obmedzeniami. Týkajú práve toho, aby Kyjev nimi nemohol útočiť priamo v Rusku. Takáto debata sa momentálne vedie i o nemeckých raketách Taurus, keď sa kancelár Olaf Scholz obáva eskalácie konfliktu.

Viacerí analytici však upozorňujú, že to príliš obmedzuje možnosti Ukrajiny brániť sa a Rusko na základe toho vidí, že Západ dokáže odstrašiť.