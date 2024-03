Orbán: Atmosféra v Bruseli je vojnová. Začali sa prípravy na presun vojakov

Tusk: Nie sme unavení z Ukrajiny, ale z Orbána Video Poľský premiér Donald Tusk sa vyjadril k politike svojho maďarského kolegu Viktora Orbána. / Zdroj: TV Pravda/EÚ

Atmosféra v Bruseli je podľa premiéra vojnová, vyjadrenia lídrov znejú tak, akoby proti Rusku viedli vlastnú vojnu. „Vojna nám nemôže byť ľahostajná, no chýba nám primeraný odstup,“ podčiarkol.

„Sú (lídri EÚ) vo vojnovej špirále, a aby dosiahli víťazstvo, berú na seba stále viac vecí. Začali sa prípravy na umiestnenie vojakov západných krajín na území Ukrajiny,“ povedal a dodal: čo bolo nemysliteľné pred 2–3 mesiacmi je dnes prirodzené, už sa hovorí o raketových systémoch, ktoré by sa mali inštalovať na Ukrajine.

V súvislosti s cenami obilia na Ukrajine premiér povedal, že EÚ ukladá poľnohospodárom mimoriadne prísne byrokratické predpisy, zatiaľ čo na Ukrajine takéto predpisy neexistujú. Výrobcovia bez zmluvy môžu predať produkt lacnejšie ako maďarskí farmári. „Maďarský tovar kvôli lacnému ukrajinskému produktu zostáva v skladoch a musíme vynaložiť obrovské úsilie na jeho predaj,“ namietal Orbán.

K blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu podotkol, že by bolo dobré, keby sa do EP dostalo čo najviac politikov presadzujúcich mi­er.

Premiér opätovne kritizoval Brusel za to, že je pod vplyvom amerického finančníka Georgea Sorosa. „Sorosova sieť sa natoľko zabudovala do tohto systému, že európske inštitúcie jej dávajú peniaze,“ povedal. Dodal, že Sorosovi ľudia sú v Európskej komisii, v EP a mnoho premiérov je „jednoznačne vydržiavaných Sorosom“.