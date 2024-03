Snemovňa reprezentantov schválila výdavkový balík, teraz mieri do Senátu

Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu Republikáni, schválila výdavkový balík v objeme 1,2 bilióna dolárov, aby zabránila tomu, že niektorým rezortom vrátane ministerstiev obrany a zahraničia sa minú peniaze na ich prevádzku. Uviedla to agentúra AP. Takzvaný shutdown časti americkej federálnej vlády hrozil v noci na sobotu. Teraz sa čaká, že balíku, ktorý zabezpečí financovanie vlády do konca septembra, dá zelenú tiež Senát.

Balík v Snemovni reprezentantov prešiel v pomere 286 ku 134, hlasovanie v Senáte sa očakáva neskôr dnešný deň. Viac ako 70 percent z výdavkov pritom podľa AP pôjde na obranu.

Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson nechal viac ako 1 000-stranový návrh presadiť v mimoriadnom režime, čo si vyžaduje podporu dvoch tretín komory. Obišiel pritom pravidlo, podľa ktorého musia mať kongresmani aspoň 72 hodín na to, aby sa oboznámili s návrhom pred hlasovaním pléna.

Jeho postup zožal ostrú kritiku radikálneho krídla republikánskych zákonodarcov, pričom republikánska poslankyňa z Georgie Marjorie Taylorová Greeneová pohrozila, že spustí proces na vyslovenie nedôvery republikánskemu predsedovi, píše The New York Times (NYT).

Schválenie výdavkového balíka v Snemovni reprezentantov len niekoľko hodín pred polnočným termínom znamená, že teraz sa v Senáte očakáva „hlasovací šprint“, dodal NYT s tým, že nie je isté, či sa hornej komore Kongresu podarí rozpočet pred vypršaním lehoty schváliť. Vzhľadom na to, že sa začína víkend by však dopady podľa AP neboli príliš citeľné, pretože vládni zamestnanci v práci nebudú a Senát opatrenie zrejme do pondelka schváli. Americký prezident Joe Biden avizoval, že balík podpíše hneď, ako prejde Kongresom.

Americký Kongres schvaľuje rozpočet na aktuálny fiškálny rok v čase, keď už je takmer v polovici tohto obdobia. Doteraz sa dve hlavné politické strany neboli schopné dohodnúť na novom rámci financovania vlády a namiesto toho v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát predĺžili platnosť vlaňajšieho rozpočtu, aby odvrátili kolaps vládnych financií.

Po dokončení rozpočtových ťahaníc by sa Snemovňa mohla dostať k prerokovaniu balíka s dodatočným financovaním pomoci Ukrajine, ktorý vo februári prešiel Senátom, Johnson ho však viac ako mesiac odmieta predložiť kongresmanom. Určite sa tak nestane ani v najbližších dňoch, keďže Kongres sa chystá začať veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú do druhého aprílového týždňa.