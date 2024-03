Fico potvrdil prípravy rokovania vlád Slovenska a Ukrajiny. Z armádnych zásob Kyjevu neposkytne nič

Slovenská vláda intenzívne pracuje na prípravách spoločného rokovania s ukrajinskou vládou, ku ktorému by malo dôjsť 10. apríla v Michalovciach. Povedal to premiér Robert Fico po skončení dvojdňového samitu EÚ v Bruseli, na ktorom zopakoval, že Slovensko zo svojich armádnych zásob Ukrajine nič neposkytne, informuje spravodajca TASR.

Fico spresnil, že vláda SR tomuto stretnutiu venuje veľkú pozornosť. Zároveň vyjadril presvedčenie, že Slovensko dokáže, že vie pomáhať aj mimo vojenskej oblasti. „Pôjde o projekty, ktoré budú pre praktický život Ukrajincov veľmi dôležité. Sú spojené s cestovaním, dodávkami elektriny či s prekračovaním hraníc medzi oboma krajinami,“ vysvetlil.

Pripomenul, že lídri EÚ na samite hovorili o tom, ako využiť výnosy zo zmrazených ruských aktív v Európe, pričom podľa jeho slov peniaze vo výške asi troch miliárd eur sa majú použiť ako doplnok k plánu venovať Ukrajine päť miliárd eur cez Európsky mierový program (EPF).

„Spolu je to osem miliárd a pre nás je to dôležité preto, lebo neustále tlačíme na to, aby sme dostali peniaze za darované veci, ktoré išli na Ukrajinu, čo Slovensku spôsobuje vážny bezpečnostný problém,“ upozornil premiér s odkazom na darovaný systém protivzdušnej obrany S-300, muníciu a stíhačky MiG-29.

Fico mal v tejto súvislosti bilaterálne stretnutie s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, ktorá mu potvrdila, že Taliansko stiahne svoj protivzdušný systém dočasne prepožičaný Slovensku, ale prisľúbila, že bude hľadať všetky možnosti, aby sa tento systém neskôr vrátil na Slovensko.

Peniaze, ktoré slovenská strana cez EPF čaká na preplatenie darovanej vojenskej pomoci Ukrajine, sú zmrazené preto, lebo Maďarsko blokuje výplatu piatej tranže refundácie zdrojov. Čím dlhšie to maďarská strana robí, tým viac pribúda záujemcov o refundáciu, fond sa prerozdeľuje na viacero častí, čo znižuje pôvodnú pomoc sľúbenú Slovensku. Na otázku TASR, či počas stretnutia s Viktorom Orbánom na samite hovoril aj o tejto téme, Fico odpovedal, že k tomu zatiaľ nedošlo, ale ak to bude potrebné, tak vláda bude brániť záujem Slovenska.

Premiér potvrdil, že Slovensko sa nepridá k českej iniciatíve na nákup munície z tretích krajín pre Ukrajinu. Spresnil, že rešpektuje akékoľvek rozhodnutie inej krajiny vojensky pomáhať Kyjevu, a zopakoval, že Slovensko zo svojich armádnych zásob Ukrajine nič neposkytne.

Debaty na samite o Ukrajine boli podľa neho spojené aj s otázkou dovozu ukrajinského obilia. Pripomenul, že Slovensko po jednostrannom rozhodnutí blokuje dovoz 14 ukrajinských agrokomodít, čo slovenskí poľnohospodári privítali. Dodal, že viacero premiérov a prezidentov na samite trvalo na tom, že EÚ sa musí vrátiť k normálnym a férovým vzťahom s Ukrajinou, lebo také obrovské zvýhodnenie, aké Ukrajina dostáva, môže viesť k porušeniu fungovania jednotného trhu EÚ.