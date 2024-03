Teror v Moskve: Očitý svedok hovorí o panike v sále, útočníci strieľali do davu

Útok v Moskve, desiatky mŕtvych. Videá zo sociálnych sietí Video

„Zostávalo asi desať minút do začiatku koncertu a v tom sme počuli, ako som si myslel, odpálenie ohňostroja. Niekde zľava mimo sály. Boli sme hore na balkóne a videli sme, ako davy ľudí sa začali hýbať v akýchsi prúdoch. Hneď sme si uvedomili, že niečo nie je v poriadku. Ľudia začali kričať a v tom do sály už vbehli iní ľudia a začali strieľať, jednoducho dávky z automatických zbraní. Ľudia prepadali panike. Začal rozruch. Nikto nevedel, kam má utekať. Snažili sme sa nejako koordinovať ľudí, aby si všetci ľahli na zem a pomaly sa plazili vpred, aby nezostali na mieste,“ opísal.

„Keď som zdvihol hlavu a rozhliadol sa, uvidel som strieľajúcich ľudí a dávky z automatu. Mali na sebe nejaké hnedé oblečenie, niečo ako vesty či maskovacie uniformy. Strieľali priamo do davu ľudí,“ povedal.

Čítajte viac Najmenej 40 mŕtvych po teroristickom útoku pri Moskve. K teroru sa prihlásil Islamský štát

„Nejako sme sa dokázali preplaziť až hore. Niekto sa snažil niekde schovať, my sme sa snažili vylomiť nejaké dvere do zadných miestností, ale nemohli sme nájsť žiaden východ von. Jednoducho sme vo veľkom húfe utekali, opierali sa do dverí, do múrov a bežali ďalej. Bolo cítiť dym. Uvedomovali sme si, že je nebezpečné tu zostať. Nakoniec v nejakej úplne temnej veľkej miestnosti sme dokázali vyraziť jedny dvere a odtiaľ sme sa dostali na núdzové schodisko, po ktorom sme zbehli dole. A odtiaľ sme už vyrazili dvere na ulicu a opustili budovu. Všetci sa rozbiehali na rôzne strany. Keď sme bežali okolo preskleného rohu budovy, uvideli sme, že tam ľudia tiež utekajú a rukami tlčú do skla, snažia sa nájsť východ. Keď sme vybehli na ulicu, nad strechou sme videli obrovské oblaky dymu,“ dodal.

Čítajte viac Kyjev odmietol spojitosť so streľbou na okraji Moskvy. Krvavý útok nariadil Putin, uviedla ukrajinská vojenská rozviedka

Koncertná sieň je súčasťou biznis centra, ktorého názov médiá uvádzajú v anglickej verzii Crocus City Hall, ako aj v ruskej verzii Krokus Sity Choll, prípadne len Krokus-Sity.