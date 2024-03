Vyšetrovanie teroristického útoku pri Moskve Video

Na prvej nahrávke ruskí vyšetrovatelia vypočúvajú spútaného muža ležiaceho na zemi (zjavne ide o zábery po jeho zatknutí). Povedal, že za zabitie akýchkoľvek ľudí v Crocuse mu sľúbili pol milióna rubľov, čo je v prepočte približne 5-tisíc eur. Muž uviedol, že so skupinou komplicov prišiel do Ruska 4. marca z Turecka. „Bolo mi sľúbené, že peniaze dostanem na platobnú kartu," pokračoval s tým, že polovicu sumy mu už poslali do banky.

Na otázku, ako sa dostal k objednávke masovej vraždy, reagoval, že to bola náhoda. Tvrdil, že prostredníctvom internetu počúval moslimského kazateľa a potom sa mu ozval jeho asistent s krvavou finančnou ponukou. O ďalších podrobnostiach sa nezmienil.

Kým muž na prvej nahrávke rozprával po rusky, druhý pravdepodobný atentátnik so škrabancami na tvári hovoril po arabsky; poruke mal prekladateľku. Zábery s ním sú z uzatvoreného priestoru, kde sedí na lavici. Vyzeralo to tak, ako keby čakal na riadny výsluch, no prvé otázky dostával už na nahrávke. Aj on povedal, že odmena bola pol milióna rubľov, ale tvrdil, že žiadne peniaze zatiaľ nedostal. „Toto je vodca upírov. Ešte ste ho nevideli," napísala Simonjanová k zverejnenému videu na sociálnej sieti Telegram. Pracuje ako vedúca manažérka prokremeľských médií Russia dnes a Sputnik.