Útok v Moskve: bola to falošná ruská operácia či džihádisti? Vysvetľuje expert

Minimálne 143 obetí si vyžiadal piatkový teroristický útok v Moskve na koncerte v Crocus City Hall. Hlavná stopa vedie k radikálom z Islamského štátu. Pred ich možnými akciami v Rusku nedávno varovali USA, no šéf Kremľa Vladimir Putin to odbil s tým, že je to provokácia. Okrem zapojenia teroristov sa však špekuluje, že krviprelievanie mohli umožniť ruské tajné služby. Pozadie pre Pravdu vysvetlil expert na extrémizmus Kacper Rekawek z Medzinárodného centra pre boj s terorizmom



Čo vás prekvapilo na útoku v Moskve?

Možno to nie je ani prekvapenie, ale za veľmi dôležité pokladám rôzne reakcie na útok. Na jednej strane je tu takpovediac stredoeurópska frakcia expertov. Mnohí hovoria, že to bola falošná operácia Ruska (false flag operation) a že to bolo spojené s voľbami Vladimira Putina a tajnou službou FSB. Druhú skupinu tvoria, ako im hovorím, západoeurópski odborníci. Tí zdôrazňujú, že za útokom stoja teroristi z Islamského štátu provincie Chorasán (ISKP). Je to organizácia, ktorá je pod tlakom Talibanu v Afganistane, ale stále sa jej tam darí. Vyhráža sa útokmi proti Západu a nenávidí Rusko.

Vyšetrovanie teroristického útoku pri Moskve Video

Do ktorej skupiny patríte vy?

Som človek, ktorý je medzi týmito skupinami. Dá sa povedať, že obe frakcie expertov môžu mať v niečom pravdu, ale asi nie je možné ich spojiť.

V akom zmysle môžu mať obe pravdu? Mohlo to byť napríklad tak, že či už z nedbanlivosti alebo prípadne aj úmyselne sa ruské tajné služby nezaoberali možnosťou takého útoku? Jednoducho aj preto, že sa v prvom rade teraz venujú Ukrajine.

Realita je taká, že Rusko má dlhú históriu toho, že s podobnými udalosťami manipuluje. Klasickým príkladom je to, čo sa dialo tak pred 10 rokmi. Rusko v podstate pred džihádistov zo severného Kaukazu natiahlo červený koberec a povedalo im, že tu máte letenky či lístky na autobus a choďte do Sýrie, bojujte tam, a už sa viac nevracajte. Moskva hrá tieto hry a všetci teraz hovoria o útokoch na obytné domy v roku 1999, ktoré mali pomôcť Putinovi získať moc. No nemôžeme interpretovať každú teroristickú akciu v Rusku ako nejakú veľkú politickú hru. Islamisti sa naň skutočne zameriavajú. Myslím si, že to bola len otázka času, že sa im niečo podarí. Otvorene v posledných mesiacoch hovorili, že Rusko je pre nich veľký súper aj preto, že cez vagnerovcov vytvára tlak na moslimov v subsaharskej Afrike. ISKP vidí, čo sa deje. Nemôžeme si o tejto organizácii myslieť, že sú to len nejakí sedliaci z Afganistanu. Usáma bin Ládin odtiaľ vedel pripraviť útoky proti USA. Prečo by to dnes niekto nedokázal opäť? Taliban v Afganistane je proti ISKP. Vieme však, aká by bola odpoveď, ak by sme sa talibov opýtali, či držia palce niekomu, kto pripravuje útoky proti Západu. Ako vravím, máme s Ruskom nejaké skúsenosti, ale momentálne sa ťažko dá hovoriť, že útok v Moskve bol zmanipulovaný. Lebo čítam aj komentáre typu, že v piatok ráno ešte svetové médiá písali o ruských raketových útokoch na Ukrajine, ale večer už hovorili o ruských obetiach. Nefunguje to však tak, že sa Putin zobudí a vidí, že Guardian o Rusoch tvrdí, že sú zlí, tak spraví niečo, aby vyzerali OK.

Útok v Moskve, desiatky mŕtvych. Videá zo sociálnych sietí Video

Takže tie dve skupiny, ktoré ste spomenuli, sa na to dívajú cez vlastnú optiku.

Na jednej strane za všetkým stojí Putin a FSB. A na strane druhej mám kolegov, ktorý útok v Rusku vnímajú, akoby sa udial v nejakej demokratickej krajine Západu. Nie sú schopní rátať aj s prípadnou manipuláciou Moskvy a s tým, ako krajina funguje. Je možné, že s útokom súvisí korupcia, napríklad s tým, ako sa teroristi dostali do koncertnej haly. Pred 30 rokmi hovoril čečenský extrémistický líder Šamiľ Basajev, že platil policajtom v každom ruskom meste, ale nemal dosť peňazí na to, aby sa dostal bližšie k Moskve. Ale i tak z toho bol útok v Buďonnovsku (teroristi v roku 1995 obsadili tamojšiu nemocnicu, zomrelo takmer 130 ľudí, pozn. red.). Teraz sú súčasťou útoku v Moskve asi podobné veci. Teda korupcia a nekompetentnosť. Na druhej strane si myslím, že sú ľudia v Kremli, ktorí sa pozerajú na to, čo sa deje, a uvažujú, ako z toho vyťažiť niečo dobré pre Rusko.

Čo by to mohlo byť?

Bol by to najhorší amaterizmus, ak budú hovoriť, že to urobila Ukrajina. Lebo takáto interpretácia predstavuje pre režim riziko. V podstate by to bolo priznanie, že nedokáže ochrániť ani Moskvu pred tými istými ľuďmi, s ktorými bojuje na Ukrajine. Aj Rusi by sa pýtali, čo sa to, preboha, deje. Samozrejme, Ukrajinci takéto veci nerobia. Kremeľ však môže spraviť to, že sa obráti na Západ. Mohol by povedať: drahá Európa, drahý prezident USA Joe Biden, máme toho istého súpera. Ešte lepšie by pre Moskvu bolo, keby bol v Bielom dome Donald Trump. Moskva môže tvrdiť, že tak, ako to vždy bolo, problémom je globálny džihádizmus, a že nie je potrebné, aby sme sa hádali o nejaké maličkosti. Kremeľ bude počúvať, čo teraz hovoria francúzsky prezident Emmanuel Macron či nemecký kancelár Olaf Scholz. Moskva možno bude naznačovať, že by zase mohla fungovať nejaká minská trojka. Azda to nebude hlavný scenár, ale Kremeľ si môže povedať, že za pokus to stojí. A keby to aj nefungovalo s vládami Nemecka, Francúzska či Spojených štátov, môže to zapôsobiť na verejnosť.

Pekelná strela. Pozrite si, čím zabili USA šéfa Al-Kajdá Video Američanom sa v auguste 2022 podarilo zlikvidovať šéfa teroristickej siete Al-Kajdá Ajmána Zavahrího, ktorý sa skrýval v Afganistane. Zabili ho dve rakety Hellfire vypálené z dronu / Zdroj: US Air Force

Čo to znamená?

Môže to fungovať na niektorých mojich západných kolegov. Zažil som s nimi stretnutia, na ktorých hovorili, že Rusko či krajní pravičiari nie sú problém, a hrozbou je globálny džihádizmus. Teraz budú v súvislosti s útokom v Moskve tvrdiť, že oni na to upozorňovali. Myslím si, že tak to budú interpretovať. Nevravím, že zmenia pohľad západných vlád na tieto veci, ale Rusko môže byť šťastné, ak bude môcť vo verejnej diskusii pracovať s podobnými vyhláseniami, a čakať, že budeme hovoriť, že aj ono je obeť.

Moskva však už naznačuje, že bez ohľadu na to, kto stojí za útokom, zodpovedný je Západ. A, samozrejme, šíria sa konšpirácie ako CIA a ďalšie spravodajské organizácie v nejakom zmysle vytvorili Islamský štát.

Momentálne to vyzerá tak, že v Moskve sú prekvapení, ani Putin hneď nevystúpil. Máte však pravdu, že Kremeľ môže skúsiť hovoriť, že za to môže Západ. Ale zároveň jeho predstaviteľom v kuloároch tvrdiť, že s terorizmom je potrebné bojovať spoločne. A pozrime sa na to i z druhej strany. Tisíc ráz som v strednej a východnej Európe počul, ako ruské tajné služby stvorili Islamský štát. Sme tu často zameraní na to, že Moskva dokáže všetko a neexistujú žiadne náhody. No potom, čo sa stalo pred viac ako dvoma rokmi, keď Rusko spustilo veľkú inváziu na Ukrajine, všetci vieme, že Kremeľ nie je taký úžasný.

Už ste spomenuli útoky na obytné domy v septembri 1999, pri ktorých vo viacerých ruských mestách zahynulo viac ako 300 ľudí. Moskva ich pripísala čečenským teroristom. Ako vnímate teóriu, že bol za tým Putin, ktorý bol vtedy premiérom, a FSB?

Dva z tých útokov boli veľmi podozrivé. Netvrdím, že to bola nejaká ruská snaha. Mohlo sa však stať, že FSB to vnímala ako príležitosť pripojiť sa k niečomu, čo sa už dialo, a čosi z toho vyťažiť. Neznamená to však, že každý teroristický útok v Rusku je taký. Ako však vravím, v roku 1999 to bolo niečo, čo sa podľa mňa už dialo, a FSB sa k tomu pripojila. Rusko ale nekontroluje všetko a je neraz nekompetentné a výsledkom je i terajší útok v Moskve.

Bude mať táto teroristická akcia nejaký vplyv na vojnu proti Ukrajine?

Nemyslím si, že by Rusko potrebovalo urobiť takýto útok, aby ho spojilo s Ukrajinou. Situácia je aj tak dosť zlá. Možno sa však Kremeľ bude usilovať ešte viac napríklad poukazovať na prítomnosť bývalých vojakov z nejakých sýrskych skupín, čo dnes bojujú na Ukrajine. Povie, že sú to tí istí ľudia, čo útočili v Moskve. Dostaneme sa pri tom k tomu, čo ste už spomínali, teda k protizápadnému naratívu.

Je zaujímavé, ale podľa mňa je to iba absolútna náhoda, že hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred útokom povedal, že na Ukrajine Rusko vedie vojnu, nie iba špeciálnu operáciu, lebo do konfliktu sa zapojil Západ.

Ako vravíte, uviedol to pred útokom. Z pohľadu Kremľa by bolo lepšie, keby s tým prišiel až po ňom. Sú veci, ktoré sa dejú náhodou. Ľudia, ktorí sledujú Rusko, by mali vedieť, že nie je všemocné. Keby to tak bolo, už by boli Rusi v Kyjeve.