Rusi a Ukrajinci sa po masakre slovne fackujú. Ako Moskva odškodní obete atentátu?

Po zabíjaní v Krasnogorsku je počuť paľbu silných slov medzi Moskvou a Kyjevom: zaznievajú ničím nepodložené tvrdenia, sprisahanecké teórie alebo dokonca jednoznačné klamstvá. Medzitým moskovská radnica ubezpečila, že pozostalí po zavraždených a aj tí, čo so zraneniami prežili masakru, nezostanú bez finančnej pomoci. V ústrety tiež vyšli radoví občania, ktorí okamžite vypočuli apel, aby darovali krv, ktorú potrebujú hospitalizovaní po atentáte.

Vyšetrovanie teroristického útoku pri Moskve Video

Federálna služba bezpečnosti uviedla, že štyroch zabijakov zadržali v Brianskej oblasti neďaleko Ukrajiny. „Teroristi mali kontakty na ukrajinskej strane, chystali sa prejsť cez hranice," napísal server Rossijskaja gazeta s odvolaním na zdroje v tajnej službe. Chytili ich, keď sa nachádzali od hraníc zhruba 100 kilometrov. Prezident Vladimir Putin v televíznom prejave vyhlásil, že Ukrajinci im pripravili takpovediac okno, aby mohli prekĺznuť na ich územie. Moskva však tieto tvrdenia neoprela o nijaké dôkazy. „Samozrejme, je tu ukrajinská stopa… Všetky súčasné udalosti sú také, chtiac či nechtiac súvisia s Ukrajinou," citovala agentúra RIA Novosti poslanca Alexeja Čepu. Ani on však žiadne argumenty nevyslovil.

Politickí činitelia v Kyjeve neboli prekvapení, keď sa dozvedeli, že Moskva začína hádzať vinu za prelievanie krvi v koncertnej hale na napadnutý susedný štát. „Očakávali sme verziu oficiálnych ruských predstaviteľov o takzvanej ukrajinskej stope. Ukrajina nemá najmenší vzťah k tomuto prípadu," napísal na sociálnej sieti X Mychajlo Podoľak, poradca prezidenta Volodymyra Zelenského.

Útok v Moskve, desiatky mŕtvych. Videá zo sociálnych sietí Video

Proti akémukoľvek obviňovaniu Ukrajiny sa postavil aj predstaviteľ jej vojenskej tajnej služby Andrij Jusov. Tvrdenia Moskvy označil za nezmysel. „Nie je možné si predstaviť, že po viac ako dvoch rokoch (vojny) mieria teroristi do pohraničných oblastí, ktoré sú teraz najviac prešpikované bezpečnostnými zložkami, spravodajskými službami a armádou," zdôraznil podľa serveru RBK-Ukrajina. Za absolútne nezmysel však môžu v Kremli označiť to, čo ešte povedal. „Teroristický útok bol naplánovaný ruskými tajnými službami, aby diskreditovali slobodnú časť sveta. Vrátane Ukrajiny. Diktátorovi Putinovi oznámili, že páchateľov údajne zatkli," zdôraznil Jusov. Z Kyjeva zaznelo aj to, že ruskému prezidentovi má atentát v Crocus City Hall poslúžiť ako zámienka, aby vyhlásil všeobecnú mobilizáciu.

Do konšpiračnej propagandy sa na ruskej strane zapojila agentúra RIA Novosti, ktorá vo svojom komentári dala najavo, prečo podľa nej k masakre vôbec došlo: „Práve teraz sa situácia na Ukrajine aj vo svete ako celku tak evidentne obrátila v prospech Ruska, že to nepriateľovi hrozí rýchlym kolapsom – nielen na fronte, ale celkovo. Preto boli použité teroristické metódy: ukrajinské ostreľovanie civilistov v pohraničných oblastiach a teraz útok na Crocus ako zúfalý pokus zlomiť našich ľudí, aby dosiahli svoje ciele."

Čo sa týka počtu obetí a zranených, z najnovších údajov vyplýva, že po vyčíňaní teroristov zomrelo až 133 ľudí. Vo viacerých nemocniciach sa nachádza 107 pacientov, medzi nimi sú aj tri deti. „Pätnásť dospelých sa nachádza vo veľmi vážnom stave a 42 v ťažkom stave," citovala agentúra Interfax podpredsedníčku vlády Taťanu Golikovovú, ktorá má v agende aj zdravotníctvo. V ohrození života je jedno dieťa, ďalšie dve ležia v nemocnici vo vážnom stave.

Moskovský starosta Sergej Sobjanin medzitým informoval, že rodiny zavraždených dostanú po tri milióny rubľov, čo je v prepočte 30-tisíc eur. V prípade zranených to bude od 500-tisíc do milióna rubľov (podľa ujmy na zdraví). „Peniaze dostanú nielen Moskovčania, ale obyvatelia iných miest i cudzinci," poznamenal Sobjanin podľa Rossijskej gazety. Starosta dodal, že mesto zaplatí všetky náklady súvisiace s pohrebom obetí. Sobjanin zároveň ocenil, že po výzve ministerstva zdravotníctva počas prvej hodiny prišlo darovať krv až približne 600 Moskovčanov, čím veľmi pomohli zraneným v nemocniciach.