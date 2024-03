Vo voľbách na Slovensku sa hrá o prežitie mafiánskeho štátu, myslí si poľský denník

V prezidentských voľbách na Slovensku sa hrá o to, či pretrvá mafiánsky štát, napísal poľský denník Gazeta Wyborcza (GW). Víťazstvo Petra Pellegriniho, dávneho straníckeho súdruha premiéra Roberta Fica, by viedlo k centralizácii moci podľa maďarského vzoru, tvrdí denník a dodáva, že Pellegriniho víťazstvo by tiež terajšej vládnucej skupine zaručilo beztrestnosť.