Ako hodnotí voľby zahraničie? Nechýbajú zmienky o Ficovej rohožke či mafiánskom štáte

Záver prvého kola potešil viacerých politikov v Česku. Zástupcovia koaličných strán v českej vláde neskrývali, že Korčok by bol zárukou lepších vzťahov s ČR i so Západom. „Vyhrá, verím tomu,“ reagoval na sociálnej sieti X František Talíř zo strany tzv. ľudovcov (KDU-ČSL).

Podľa Ondřeja Krutílka z Občianskej demokratickej strany (ODS) dosiahol Korčok „veľmi pekný výsledok“. „Budem mu držať palce aj v 2. kole, aby zvíťazil a Slovensko tak malo dôstojného, prozápadného prezidenta ako doteraz,“ napísal na sociálnej sieti X.

Niektorí politici sa rozhodli dodržiavať nestrannosť a neprejaviť podporu nikomu z kandidátov. „Na česko-slovenské vzťahy to nemá mať vplyv, nech vyhrá ten či onen,“ uviedol v diskusii na CNN Prima News podpredseda českej snemovne Jan Skopeček (ODS).

„Nech si Slováci vyberú, koho chcú,“ pridal sa Jan Hrnčíř, poslanec opozičného hnutia Tomia Okamuru Sloboda a priama demokracia (SPD).

V rovnakom duchu sa vyjadril podpredseda opozičného hnutia ANO Radek Vondráček. Ako vyhlásil, Česi by mali nechať na Slovákoch, aby si vybrali sami. „Nehrajme sa na staršieho brata,“ upozornil.

Rázny postoj zaujal zase Matěj Hlavatý z predsedníctva koaličného hnutia Starostovia a nezávislí (STAN). „Peter Pellegrini je jedna veľká pohroma,“ napísal na X a hneď ho prirovnal k bývalému českému premiérovi.

„Jeho kňučanie mi silne pripomína Babiša. Stále hovorí o tom, ako naňho niekto útočí, a pritom má na protikandidáta jednu narážku za druhou,“ zhodnotil Hlavatý. „Dúfam, že Slovensko potvrdí dnešný výsledok o dva týždne. A bude mať znova demokratického prezidenta, ktorý nebude iba rohožkou Fica,“ dodal.

Pellegriniho, naopak, podporila, predsedníčka komunistickej strany (KSČM) Kateřina Konečná, ktorá verí, že Slovensko v druhom kole volieb „potvrdí svoj Smer“.

„Teraz Slovákov čakajú dva týždne neskutočnej masáže. Zúčastnia sa na nej médiá, kultúrny front a v pozadí Brusel a Washington. Očakávam, že bokom nezostane ani hlavný český signalista Fiala a hradný vojačik,“ napísala s narážkou na českého premiéra Petra Fialu a prezidenta Petra Pavla.

Analýza výsledkov šéfa prieskumnej agentúry Ipsos Jakuba Hankovského.

Dramatické hodnotenie volieb priniesli poľské noviny Gazeta Wyborcza, podľa ktorých sa na Slovensku rozhoduje o tom, či tu zotrvá „mafiánsky štát“. Korčokova výhra v prvom kole údajne otriasla pozíciou doterajšieho favorita volieb Pellegriniho, a tak v druhom kole možno očakávať veľmi tesný súboj.

„Víťazstvo Petra Pellegriniho, dávneho straníckeho súdruha premiéra Roberta Fica, by viedlo k centralizácii moci podľa maďarského vzoru,“ varoval denník.

Podľa neho by to tiež znamenalo, že sa ľuďom okolo súčasnej vlády zaručí beztrestnosť. Na to, čo všetko je v stávke, sa údajne treba vrátiť do roku 2018 k vražde novinára Jána Kuciaka, ktorý odhaľoval prepojenie vlády s organizovaným zločinom, pripomenul komentátor Gazety Wyborczej.

Korčoka označuje za „proeurópskeho a proatlantického“ kandidáta, no aby vyhral aj v druhom kole, potreboval by rozšíriť voličskú základňu, čo nebude ľahké.

Na druhej strane by však Pellegriniho víťazstvo podľa neho znamenalo, že jedna politická skupina získa všetku moc v krajine. „Zmizne prezident, ktorý brzdí chúťky vládnucich,“ uzavrel komentátor s tým, že Pellegrini zostáva favoritom druhého kola.