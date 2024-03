Ukrajina ako obetný baránok? Kremeľ zvaľuje vinu za masaker na Kyjev, aby zakryl vlastné zlyhanie. Podozrivých mučili

Aj keď sa k teroristickému útoku pri Moskve opakovane prihlásil Islamský štát, Kremeľ ho stále spája s Kyjevom. Nielenže zahmlieva dôkazy, ale snaží sa ich aj zmanipulovať tak, aby poukazovali na "ukrajinskú stopu". Podľa niektorých zahraničných médií to robí preto, aby zakryl vlastné chyby. Rusi totiž ignorovali varovanie Západu pred hroziacim činom a ich zásah na mieste bol príliš pomalý.

Na viaceré nezrovnalosti v kremeľskom príbehu o teroristoch „v ukrajinských službách“ upozornil taliansky investigatívny novinár Jacopo Iacoboni, ktorý si zároveň povšimol niekoľko zlyhaní na ruskej strane.

Putin ignoroval varovanie

Pozastavuje sa napríklad nad tým, že hoci USA, Veľká Británia či Taliansko už začiatkom marca Moskvu varovali, že islamistickí radikáli chystajú útok na veľké podujatie s množstvom ľudí, ako sú napríklad koncerty, ruský prezident Vladimir Putin to úplne ignoroval.

„To všetko vyzerá ako priame vydieranie s úmyslom zastrašiť a destabilizovať našu spoločnosť,“ reagoval na výstrahu.

Na ochrane krajanov mu záležalo menej ako na sledovaní odporcov režimu. „Kým na Navaľného pohrebe pripadal na jednu osobu zhruba jeden pracovník bezpečnostných služieb, pri útoku na Crocus – napriek americkým varovaniam o hroziacom útoku – nebol podľa svedkov ani jeden policajt,“ porovnal Iacoboni „priority“ Putinovej politiky v talianskom denníku La Stampa.

Ľuďom, ktorí v panike vybiehali von z miesta masakry, odopierali pomoc aj okoloidúci. „Autá na ceste ani nezastavili. Nikto nebol ochotný pomôcť davu utekajúcemu pred útokom,“ opísal ruskej exilovej televízii Dožď jeden z tých, čo streľbu prežili.

Veľká kritika sa zniesla i na ruské špeciálne jednotky, ktoré na miesto činu dorazili až 30 či 40 minút po začatí útoku. Keďže teroristi ušli už po 18 minútach, v čase príchodu komanda ani nebolo proti komu zasahovať.

Útok pri Moskve, desiatky mŕtvych. Videá zo sociálnych sietí Video Prvé zábery z masakru zverejnili ľudia, ktorí boli ich očitými svedkami. / Zdroj: TV Pravda

Iacoboni opäť pripomenul, že pri protivládnych protestoch je reakcia policajtov oveľa rýchlejšia, ako keď občanom ide o život. „Ak v Moskve začnete neškodnú protivojnovú demonštráciu, v priebehu sekundy vás odvezú,“ dodal ironicky.

Upozornil tiež na to, že koncert v stredisku Crocus City Hall v meste Krasnogorsk nemali úrady ani povoliť. Budova, ktorú ešte ani nestihli dokončiť, nebola totiž skolaudovaná, takže organizovať v jej priestoroch podujatie pre vyše 6 000 návštevníkov bolo nezodpovedné.

Svedkovia navyše tvrdia, že chýbali únikové cesty – takmer všetky núdzové východy v Crocuse boli zamknuté, čo z neho urobilo smrteľnú pascu.

Smer Bielorusko?

Podozrivá je i rýchlosť, s akou ruské úrady zvalili vinu za masaker na Ukrajinu. „Všetci štyria priami páchatelia teroristického útoku, všetci, ktorí strieľali a zabíjali ľudí, boli nájdení a zadržaní,“ vyhlásil Putin už na druhý deň po útoku.

„Snažili sa skryť a presunúť smerom na Ukrajinu,“ dodal. To, že za útok môže Kyjev, naznačovali aj ďalší predstavitelia štátu – a to napriek tomu, že v tom čase sa už k činu prihlásil Islamský štát. Ruská propaganda to však občanom zamlčala, viac sa jej hodilo obviňovať Kyjev.

Vypátrať štyroch útočníkov nebolo až také ťažké. Nesprávali sa ako profesionáli. Spred Crocusu, ktorý nakoniec podpálili, ušli na bielom Renaulte Symbol a ani sa po ceste nesnažili presadnúť do iného auta. V Renaulte ich chytili asi 400 kilometrov juhovýchodne od Moskvy.

Ruskí vyšetrovatelia hneď vyhlásili, že ich zadržali „neďaleko hraníc s Ukrajinou“. Ako oznámila spravodajská agentúra TASS, citujúc ruskú bezpečnostnú službu FSB, teroristi vraj mali kontakty na Ukrajine a chceli sa tam dostať. O tom, že by počas zúriacej vojny dokázali prekročiť prísne strážené rusko-ukrajinské hranice, však možno pochybovať.

Je zrejmé, že ich cieľom nebola Ukrajina, ale Bielorusko, čomu by zodpovedalo aj miesto dolapenia v Brianskej oblasti – len 16 kilometrov od bieloruských hraníc. Aspoň tak o tom informoval ruský telegramový kanál Baza s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb.

Mučenie a odrezané ucho

Podľa zistení Bazy – a potvrdili to aj ďalšie ruské zdroje ako napríklad telegramový kanál Ostorožno, päť podozrivých identifikovali ako občanov Tadžikistanu.

Sú nimi 19-ročný Muhammadsobir Faizov z Dušanbe, ktorého zranili pri pokuse o útek, 21-ročný Šochiňon Safolzoda, 29-ročný Rustam Nazarov, 37-ročný Majmadrasul Nasridinov a 51-ročný Rivožidin Ismonov.

Ruské úrady zadržali celkovo 11 podozrivých. Ako uviedla agentúra Ria Novosti, štyroch už moskovský súd v nedeľu obvinil z terorizmu, za čo im hrozí doživotný trest.

Ide o Faizova, 25-ročného Šamsidina Fariduniho, 30-ročného Saidakramiho Račabalizodu a 32-ročného Dalerdžona Mirzojeva. Druhý z nich podľa ruských médií nehovorí po rusky, je ženatý a má štyri deti.

Výňatok z videa, ktoré má zachytávať útok na koncertnú sieň pri Moskve z pohľadu teroristov. Na tomto výňatku sú menej drastické scény Video

Mirzojev, Račabalizoda a Fariduni už priznali vinu. Na súde sa objavili dobití, s modrinami a opuchnutými tvárami. Podľa ruských médií ich pri výsluchu mučili. Faizova priviezli na súd priamo z nemocnice na invalidnom vozíku, Račabalizoda mal obviazané ucho.

Na ruských sociálnych sieťach koluje i video, ktoré ukazuje jedného z podozrivých, údajne 30-ročného Radžaba Alizadeho. Podľa exilového ruského portálu Meduza je vidieť, ako ho niekto zviazaného pritlačí na zem, odreže mu pravé ucho, strčí mu ho do úst, a potom ho udrie päsťou do tváre.

Na ďalších videách má už údajný terorista zakrvavenú hlavu a chýba mu časť ucha. Pri jednej scéne počuť, ako ho vypočúvajú. „Odpovedz najlepšie, ako vieš! Som tu! Jedno ucho ti ešte zostalo!“ vyhráža sa ktosi zadržanému.

Popieranie dôkazov

Tadžikistan susedí s Afganistanom, čo podporuje teóriu, že páchateľov piatkovej masakry v Krasnogorsku naverbovala teroristická organizácia Islamský štát (IS), respektíve jej afganská odnož z provincie Chorásán (ISPK).

Tá navyše v nedeľu zverejnila videá, nakrútené teroristami pri útoku, aby dokázala, že to boli skutočne jej členovia.

Na brutálnych záberoch vidno zamaskovaných mužov, ako vchádzajú do Crocusu, prenasledujú ľudí v koncertnej sále, strieľajú na nich alebo podrezávajú hrdlo človeku, ktorý už leží na zemi.

„Poďme ich všetkých zabiť,“ povzbudzuje jeden a ďalší na iného kričí, aby „zabil a nemal zľutovanie“. Počuť aj tradičné zvolanie „Alláhu akbar!“ (Boh je najväčší!).

Prečo teda Kremeľ stále trvá na „ukrajinskej stope“? Podľa Iacoboniho to využíva ako zásterku, aby zakryl vlastné zlyhanie. Súčasne to môže poslúžiť ako zámienka na eskaláciu agresie voči Ukrajine, prípadne na ďalšiu mobilizáciu.

„Putinova propaganda dva roky rozprávala, že úhlavným nepriateľom Ruska je Ukrajina a Západ. Teraz sú dôvody domnievať sa, že svet je oveľa zložitejší,“ vysvetlil pre nemeckú stanicu Deutsche Welle Michail Vinogradov, prezident Petrohradskej politickej nadácie.

„Útok v koncertnej sále spochybňuje efektivitu celého systému bezpečnostných síl, čo je pre Putina politicky a psychologicky dôležité,“ zdôraznil Vinogradov. Tam kdesi treba hľadať dôvody, prečo je pre Putina výhodnejšie obviňovať Ukrajinu a nie Islamský štát.