Trump: Na útok, aký zažil Izrael od Hamasu, by nereagoval len blázon

Spravodajský web The Times of Israel (ToI) v tejto súvislosti píše, že Trump doteraz k izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy skôr len opakoval, že by palestínske radikálne hnutie Hamas na Izrael nikdy nezaútočilo, keby bol stále v Bielom dome.

„Len blázon alebo idiot by nereagoval na 7. októbra ako Izrael,“ citoval Israel Hajom bývalého šéfa Bieleho domu v hebrejčine. Na krvavý teroristický útok ozbrojencov Hamasu Izrael odpovedal rozsiahlou a stále pokračujúcou vojenskou operáciou, kvôli ktorej tvrdým dopadom na civilistov v Pásme Gazy čelí čoraz ostrejšej kritike mnohých krajín sveta. Denník sľubuje, že zverejní s Trumpom širší rozhovor.

Trumpove komentáre o izraelskej reakcii na útok boli podľa ToI doteraz trochu zmätené a na otázky týkajúce sa vojenskej operácie väčšinou odpovedal opakovaním svojho tvrdenia, že keby bol stále prezidentom, k dlho plánovanému útoku Hamasu by nedošlo.

Začiatkom marca Trump napríklad v telefonickom rozhovore s televíziou Fox News povedal, že v čase jeho prezidentského mandátu bol Irán „na mizine“ a nemal peniaze pre Hamas a libanonské šiítské hnutie Hizballáh. „K tomu by nikdy nedošlo, a to z ďalšieho dôvodu, mne by to neurobili, to vám garantujem. Urobili to, pretože nerešpektujú Bidena,“ dodal s odvolaním sa na prezidenta Joea Bidena, s ktorým sa Trump chystá opäť stretnúť v jesenných prezidentských voľbách. V rovnakom rozhovore však Trump tiež vyhlásil, že keby bol prezidentom, Rusko by nikdy nezaútočilo na Ukrajinu.

Izrael začal ofenzívu v Pásme Gazy po teroristickom útoku Hamasu zo 7. októbra, keď na izraelskom území zahynulo 1 200 ľudí. Ďalších zhruba 250 osôb zavliekli ozbrojenci Hamasu a jeho spojencov na palestínske územie. Pri prvom a doteraz jedinom pokoji zbraní na konci novembra bola prepustená približne polovica rukojemníkov. Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy spravovanom Hamásom zahynulo od začiatku vojny v dôsledku bojov viac ako 32 200 Palestín­čanov.