Britské ostrovy sa zafarbili, prispel k tomu rodák zo Zambie. Už ani jeden premiér nie je beloch

Keď Vaughan Gething ako chlapec prišiel v roku 1976 s rodičmi žiť do Walesu, v tamojšom parlamente sedeli iba belosi. Odvtedy sa veľa zmenilo: až tak, že novodobá tolerancia rasovej rozmanitosti umožnila rodákovi z Afriky, aby sa stal v tejto krajine s tromi miliónmi obyvateľov vôbec prvým miešancom na čele vlády.

Gething sa narodil v Zambii. Keď mal dva roky, rodičia si vybrali za svoju domovinu Wales. Nečudo, lebo jeho belošský otec odtiaľ pochádzal. V Zambii, kam sa vybral za prácou ako veterinár, sa zaľúbil do černošky, ktorá robila na hydinovej farme. Po návrate domov ho zaujala príležitosť zamestnať sa v mestečku Abergavenny, ktoré sa nachádza na juhovýchode Walesu.

„Keď však prišiel so svojou černošskou rodinou, ponuku práce mu zrušili," upozornila stanica BBC. Presťahovali sa preto do Dorsetu, čo je metropolitné grófstvo na juhu Anglicka, kde malý Vaughan vyrastal.

Gething vyštudoval právo, do politiky vstúpil ešte pred nástupom na univerzitu. Mal iba 17 rokov, keď sa stal členom Labouristickej strany. „Inšpirovali ho texty v novinách o Nelsonovi Mandelovi," objasnil denník Guardian dôvod, pre ktorý ho zlákala politika. Bolo to v čase, keď sa svetoznámy bojovník proti rasizmu v Juhoafrickej republike po 27 rokoch väzenia konečne ocitol na slobode.

Zelenskyj sa v Hirošime stretol s lídrami štátov G7 Video Ukrajinský prezident sa v Japonsku stretol s Rishi Sunakom a ostatnými lídrami štátov G7

V politike sa Gething výraznejšie zviditeľnil najprv ako minister zdravotníctva a sociálnych vecí. Na pleciach mal aj boj proti pandémii koronavírusu. Čelil nevyberaným výčitkám odporcov očkovania a ďalším, ktorí spochybňovali riziko nákazy. „Ohromila ma ich schopnosť prijať kritiku a neoprávnené osobné útoky a zostať sústredený na ochranu ľudských životov," povedal pre BBC Gethingov stranícky kolega Ken Skates, keď sa zmienil o vtedajšom waleskom šéfovi rezortu zdravotníctva a premiérovi Markovi Drakefordovi.

Čítajte viac Škótsko má nového premiéra, parlament potvrdil vo funkcii Yousafa

Potom Gething riadil rezort hospodárstva, a tento mesiac ho zvolili namiesto 69-ročného Drakeforda za nového šéfa strany, čo zároveň znamenalo, že 50-ročný rodák zo Zambie obsadí funkciu predsedu waleskej vlády.

Od tej chvíle sa muž bielej pleti medzi premiérmi v Spojenom kráľovstve nenájde. Na londýnskej Downing Street úraduje Rishi Sunak indického pôvodu, v Škótsku riadi vládu Humza Yousaf s pakistanskými koreňmi a so Severným Írskom sa síce spája belošské líderstvo, nejde však o muža, ale o ženu Michelle O'Neillovú.

Foto: SITA/AP, Jane Barlow Britain Scotland Coronation Škótsky premiér Humza Yousaf (prvý zľava), ktorý má pakistanský pôvod, prišiel na bohoslužbu v Edinburghu v tradičnom károvanom kilte.

Po zvolení za nového premiéra Gething poukázal na to, že zo sčítania obyvateľov vyplýva, že takmer 94 percent Walesanov sa označuje za belochov. „Je to vec hrdosti na moderný Wales, ale aj veľká zodpovednosť, ktorú neberiem na ľahkú váhu," zdôraznil Gething v súvislosti s tým, že krajina má stále jednoznačne dominantné belošské zázemie, a on ju ako africký rodák začína riadiť.

Gethingova manželka Michelle o ňom poznamenala, že má dve dôležité vlastnosti. „Odolnosť a trpezlivosť sú jeho kľúčové stránky. V domácnosti je trpezlivý muž a v politike trpezlivosť potrebujete," povedala pre server ITV. Dodala, že verí, že jej manžel bude napriek pracovnej vyťaženosti naďalej vodiť na kriketové zápasy ich malého syna (majú spolu jedno dieťa).

Foto: SITA/AP, Ben Birchall Britain Politics Wales Gratulácia v podobe bozku. Vaughan Gething so svojou manželkou Michelle po jeho zvolení za nového lídra waleských labouristov.

Šéfa waleskej vlády čaká neľahké politické poslanie. Prejavilo sa to už pri voľbe nového lídra labouristov. Gething vyhral nad svojím vyzývateľom veľmi tesne, pričom je tu ďalší faktor, ktorý môže napovedať, že nemá dostatočne siné postavenie: v straníckych voľbách mohlo hlasovať 100-tisíc členov, ale toto právo využila ani nie pätina z nich.

Iná vec je samotný výkon moci. (Poloautonómna vláda vo Walese má v agende napríklad zdravotníctvo a školstvo, obrana či zahraničná politika sa nachádzajú v rukách britského premiéra Sunaka.)

Všetky možnosti sú na stole, povedal britský premiér Rishi Sunak po prejave ukrajinského prezidenta v parlamente Spojeného kráľovstva v súvislosti s možnou dodávku stíhačiek pre Kyjev. Video Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpil v britskom parlamente. Spojenému kráľovstvu sa poďakoval za podporu v boji v ruskými okupantmi. Britský premiér Rishi Sunak v súvislosti s možnou dodávku stíhačiek pre Kyjev uviedol, že všetky možnosti sú na stole. / Zdroj: Video: UK Parliament

Aké výzvy stoja pred Gethingom? Obyvatelia Walesu v porovnaní s Angličanmi čakajú na termín operácie oveľa dlhší čas a čo sa týka školstva, posledné testovanie žiakov, aké poznáme aj na Slovensku, dopadlo vo výsledkoch dosiaľ vôbec najhoršie. To sú len dva z viacerých problémov, ktoré je potrebné riešiť. Dalo by sa pokračovať zdražovaním a celkovo tým, že životná úroveň vo Walese zaostáva za pomermi v Anglicku.

Foto: SITA/AP, Ben Birchall Britain Politics Wales Vaughan Gething a jeho syn Isaac.

Jeden problém sa u Gethinga vyskytol už pred výberom nástupcu Drakeforda, ktorý viedol waleských labouristov od roku 2018. Mnohí mu vyčítali, že prijal finančný dar od majiteľa firmy, ktorý ilegálne uskladnil odpad v chránenej oblasti v južnej časti Walesu. Venoval mu 200-tisíc libier na kampaň, ktorú robil pre svoje zvolenie za šéfa strany (v prepočte je to viac ako 231-tisíc eur).

Mimochodom, vysvitlo, že Gething sa za podnikateľa v minulosti prihováral. Peniaze odmietol vrátiť, poukázal na to, že ich legálne registroval ako dar. Zdôraznil, že v celom prípade, ktorý je podľa neho zbytočne nafúknutý, nevidí nič nekalé.

A čo sľubuje Gething svojmu ľudu? „Chcem, aby Wales prospieval v slnečnom svite, ktorý nám môže ponúknuť nádej a sociálnu spravodlivosť, bez ohľadu na to, akého sme pôvodu, ako vyzeráme alebo koho ľúbime."