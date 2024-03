Ukrajinci spustili domino efekt: pálenie rafinérií dvíha Rusom ceny. Cieľom však môže byť niečo iné

Ďalšia horiaca rafinéria v Rusku. Tentoraz 900 km od Ukrajiny Video V sobotu 16. marca 2024 ukrajinské drony zasiahli dve rafinérie 900 km od ukrajinských hraníc v Samarskej oblasti Ruskej federácie. / Zdroj: Telegram

Neprestávajúce nálety ukrajinských dronov, ktoré mierili na viac ako tucet rafinérií a skladov v západnom Rusku, dočasne znížilo kapacitu ruských rafinérií približne o 12 percent. A to má dominový efekt na ceny palív pre ruských motoristov, uviedol magazín Forbes v článku, v ktorom píše, že Ukrajinci vyvinuli 15 rôznych dronov, schopných preletieť veľké vzdialenosti a tým zasahovať hlboko na ruskom území.

Kyjev počíta s náletmi na ropné zariadenia, ktoré priškrtia moskovské financie, skomplikujú vojenskú logistiku a rozsievajú nespokojnosť medzi bežných Rusov. Nečakajte však, že kampaň s dronmi bude rozhodujúca. „Toto sú bodové útoky,“ citoval Forbes Ukrajinskú Pravdu, kde sa vyjadril energetický expert. „Sú bolestivé a ovplyvňujú logistiku, ale nemajú významný vplyv na celkové ročné objemy rafinácie“.

Čítajte aj USA sa zľakli. Ukrajincom hovoria, aby neútočili na ruské ropné ciele, píše Financial Times

Pre ukrajinské sily je možno dôležitejšie to, že nálety bezpilotných lietadiel – zahŕňajúce 15 podomácky vyrobených typov bezpilotných lietadiel s dlhým dosahom, ktoré identifikoval námorný analytik H I Sutton – by mohli prinútiť Kremeľ, aby stiahol vzácne systémy protivzdušnej obrany z prvej línie a rozmiestnil ich okolo ropnej infraštruktúry.

Útok dronmi na rafinériu v ruskej Kalužskej oblasti Video Ukrajinské drony zaútočili v noci 15. marca 2024 na ruskú ropnú rafinériu Pervyj Zavod v Kalužskej oblasti. Putinov režim ju využíval na vojenské účely. / Zdroj: Twitter/Anton Heraščenko

Pri posilňovaní ochrany rafinérií by Rusi mohli akceptovať menšiu ochranu leteckých základní, prístavov, veliteľstiev a iných vojenských zariadení, čím by sa stali ľahšími cieľmi. Pre Kremeľ to môže byť bezprostredná voľba: chrániť rafinérie alebo chrániť jednotky v prvej línii. Možno je nemožné urobiť oboje. „Nemôžete sa brániť všade,“ poznamenal podľa Forbes bývalý generál americkej armády Mark Hertling.

Foto: Telegram Horiaca ruská rafinéria, Samara, ukrajinský útok, drony Horiaca rafinéria v Samare.