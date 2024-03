Teroristi plánovali útoky aj vo Francúzsku, Macron navrhol Rusom zvýšenú spoluprácu

Odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá sa prihlásila k piatkovému útoku pri Moskve, sa v poslednom čase pokúsila spáchať viacero podobných akcií tiež vo Francúzsku, uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Francúzsko po piatkových udalostiach v Krasnogorsku pri Moskve, kde zomrelo najmenej 137 ľudí, posilnilo bezpečnostné opatrenia na najvyšší stupeň.

Výňatok z videa, ktoré má zachytávať útok na koncertnú sieň pri Moskve z pohľadu teroristov. Na tomto výňatku sú menej drastické scény Video

„Táto skupina sa pokúsila spáchať niekoľko akcií tiež na našom území,“ povedal Macron novinárom pri svojej terajšej návšteve Francúzskej Guyany.

Spojené štáty v piatok uviedli, že majú k dispozícii spravodajské informácie, ktoré potvrdzujú, že k útoku sa hlási Islamský štát-Chorásán, čo je afganská vetva tejto teroristickej organizácie. Objavila sa vo východnom Afganistane koncom roka 2014 a rýchlo si získala povesť mimoriadne brutálneho zoskupenia, uviedla agentúra Reuters.

Ruské úrady v súvislosti s útokom zadržali 11 ľudí, vrátane štyroch páchateľov, ktorých v nedeľu súd obvinil z terorizmu a uvalil na nich najmenej dvojmesačnú väzbu.

„Navrhli sme ruským službám a našim partnerom v regióne zvýšenú spoluprácu,“ uviedol francúzsky prezident pri svojom príchode do Francúzskej Guyany.

Macron tiež odkázal Rusku, že by bolo „cynické a kontraproduktívne“ snažiť sa zvaľovať vinu na Ukrajinu pre neho samotných aj pre bezpečnosť jeho občanov.

„K tomuto útoku sa prihlásil Islamský štát a informácie, ktoré máme k dispozícii my, naše (spravodajské) služby aj naši hlavní partneri, naozaj naznačujú, že to bol subjekt IS, ktorý tento útok vyvolal,“ povedal Macron.

Francúzsky protiteroristický program Vigipirate má tri stupne, pričom najvyšší stupeň je aktivovaný v prípade útoku vo Francúzsku či v zahraničí alebo v prípade, že je hrozba útoku považovaná za bezprostrednú. Spúšťajú sa také výnimočné bezpečnostné opatrenia, napríklad zosilnené hliadky ozbrojených síl na verejných miestach, ako sú stanica, letisko a náboženské miesta.

Pri piatkovej streľbe v koncertnej sále v meste Krasnogorsk na západnom okraji Moskvy ozbrojenci zabili najmenej 137 ľudí, ďalších viac ako 180 je ich zranených. K útoku sa opakovane prihlásil IS. Spojené štáty pred touto hrozbou Rusko varovali, ale Putin varovanie verejne odmietol ako pokus o zastrašovanie.