Po masakre pri Moskve sa Paríž obáva teroru. Tajné služby si všímajú nadšencov bojových športov

Putinova vojna proti Ukrajine ich rozdelila, boj proti islamskému terorizmu majú spoločný. Po masovom vraždení v blízkosti Moskvy sa obava z možného atentátu preniesla do Paríža. Výrazne to súvisí s letnými olympijskými hrami, ktoré sa tam začnú o štyri mesiace.

Premiér Gabriel Attal oznámil, že vláda sa rozhodla posunúť ostražitosť pred rizikom prelievania krvi na maximum. „Protiteroristický program Vigipirate sme zvýšili na najvyššiu úroveň: hroziaci útok," informoval na sociálnej sieti X. Výraz Vigipirate je skratka, tvoria ju prvé písmená francúzskych slov bdelosť a ochrana zariadení pred rizikami teroristických útokov s výbušninami.

Vláda poukázala na to, že v atentátoch v minulosti mali vo Francúzsku prsty členovia a prívrženci takzvaného Islamského štátu, ktorý sa prihlásil k spáchaniu masakry v Krasnogorsku na okraji Moskvy.

Prezident Emmanuel Macron dal najavo, že podobní radikáli mali v úmysle zabíjať aj v nedávnom období v krajine galského kohúta: „Odnož džihádistickej skupiny uskutočnila v posledných mesiacoch niekoľko pokusov na francúzskom území," citovala ho agentúra AFP v súvislosti so zavedením najvyššieho stupňa bezpečnostných opatrení.

Francúzske médiá upozornili na rovnaký pôvod hrozby: bujnejúci islamský radikalizmus v krajinách strednej Ázie (atentátnici v Krasnogorsku pochádzali z Tadžikistanu). Napriek tomu, že po ruskom vpáde na Ukrajinu sú vzťahy medzi Parížom a Moskvou najhoršie od skončenia studenej vojny, Macron zdôraznil, že záruky bezpečnosti civilistov sú v záujme všetkých: „Ponúkli sme ruským (tajným) službám, ako aj našim partnerom v regióne, zvýšenú spoluprácu. Musíme byť efektívni. Dúfam, že Rusko urobí to isté."

Odhalenie potenciálnych atentátnikov býva veľmi zložité. Takmer nemožné je to v prípade takzvaných osamelých vlkov, čiže moslimov, ktorí sa radikalizujú a rozhodnú sa vraždiť samostatne. O úmysle zabíjať vie len samotný páchateľ. A nepotrebuje si zohnať ilegálne strelnú zbraň, čo by ho mohlo prezradiť, stačí mu auto, ktorým vrazí do davu ľudí.

Denník Le Figaro napísal, že tajné služby vyhľadávajú potenciálnych atentátnikov aj medzi nadšencami bojových športov: islamský terorizmus a fyzická aktivita sa totiž k sebe hodia. Smutným príkladom spred niekoľkých mesiacov je Mohamed Mogučkov, rodák z Ingušska, ktorý od piatich rokov vyrastal vo Francúzsku. V polovici októbra 2023 na severe krajiny zabil nožom Dominiqua Bernarda, učiteľa školy, ktorú navštevoval. Zaútočil naňho týždeň po masakre spáchanej členmi Hamasu na izraelskom území. Vo videonahrávke pred krvilačným zločinom sa prihlásil k džihádistom. Mogučkov sa amatérsky venoval boxu a súboje v ringu vyhľadával aj jeho brat Movsar, ktorý sa zaplietol do iného teroristického prípadu. „Bojové športy sú už niekoľko rokov považované za rizikové pre radikalizáciu," poznamenal denník.

Le Figaro poukázal na to, že rodáci zo Severného Kaukazska sú už stáročia povestní ako vynikajúci bojovníci. „Tajné služby sa zvlášť zaujímajú o mladých radikalizovaných mužov zo severokaukazskej komunity (Čečenci, Inguši, Dagestanci), ktorí sa venujú bojovým športom," ozrejmili noviny.

Box, karate, džudo a zmiešané bojové umenia môžu posilniť odolnosť, fyzickú zdatnosť a nebojácnosť možných atentátnikov. Platí to však nielen o tých, ktorí majú severokaukazské korene. Ukázalo sa to už pred tromi desaťročiami, keď vo Francúzsku zabíjali islamisti pochádzajúci z Afriky. Boualem Bensaid trénoval karate a dokonca reprezentoval Alžírsko na medzinárodných turnajoch, Chálid Kelkal sa venoval kulturistike (tá síce nemá nič spoločné s bojovými športmi, ale tiež sa zakladá na enormnej telesnej činnosti).

Bolo to tiež približne pre tridsiatimi rokmi, keď sa objavila príručka pre islamistických zabijakov. Pomenovali ju po palestínskom džihádistovi Abdulláhovi Azzámovi, ktorý mal blízky vzťah s teroristickým netvorom Usamom bin Ládinom. (Azzám , ktorý okrem iných podporoval aj afganských mudžahedínov, zomrel v Pakistane v roku 1989 pri bombovom útoku namierenému proti nemu; atentát možno zosnovali západné tajné služby.)

„Vojenský výcvik je v islame povinnosťou každého zdravého muža, dospelého moslima, či už je bohatý alebo chudobný, či študuje alebo pracuje a či žije v moslimskej alebo nemoslimskej krajine," prihovárali sa autori sa príručky k vyznávačom radikálneho islamu. Zmieňovali sa nielen o vojenskom drile: ponúkli rôzne rady pre vhodnú prípravu vrátane bojových umení. Príručka mala názov Ako mám trénovať na džihád.