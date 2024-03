Nemci chcú zaviesť kontroly na hraniciach počas ME vo futbale

Spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová chce zaviesť počas majstrovstiev Európy vo futbale kontroly na hraniciach so všetkými krajinami, ktoré susedia s Nemeckom. Povedala to denníku Rheinischen Post, píše agentúra DPA.

Cieľom je zabrániť vstupu do krajiny ľuďom, ktorí by v Nemecku mohli páchať násilie. Majstrovstvá sa konajú v nemeckých mestách od 14. júna do 14. júla.

„Na všetkých nemeckých hraniciach budeme počas turnaja vykonávať dočasné kontroly,“ povedala denníku ministerka. Cieľom opatrenia je zabrániť vstupu do krajiny ľuďom, ktorí by v Nemecku mohli páchať násilie. Ministerka spomenula napríklad islamských radikálov, extrémistov či násilných futbalových fanúšikov. „Pre mňa je bezpečnosť na Eure prioritou,“ uviedla ďalej ministerka, podľa ktorej sa nemecké úrady pripravujú na všetky možné hrozby.

Majstrovstvá Európy vo futbale sa konajú v desiatich nemeckých mestách a očakáva sa príchod veľkého počtu fanúšikov zo zahraničia. Nemecko zaviedlo dočasné kontroly na hraniciach aj v minulosti, keď hostilo významné športové a politické udalosti, napríklad majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2006 či zasadnutia lídrov krajín skupiny G7.

V polovici februára spolkové ministerstvo vnútra oznámilo, že do polovice júna predlžuje kontroly na hraniciach s Poľskom, Českom a Švajčiarskom. Tieto kontroly zaviedlo Nemecko vlani v októbri pre vysoký počet pokusov o nelegálne prekročenie hranice.