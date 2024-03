Ruská ropa napriek sankciám schválených Moskvou prúdi do KĽDR, ukazujú satelitné snímky

Rusko začalo s priamymi dodávkami ropy do KĽDR, uviedol britský denník Financial Times (FT), podľa ktorého to dokazujú satelitné snímky. Rusko podľa neho vyváža ropu do Severnej Kórey napriek sankciám OSN z roku 2017, ktoré samo podporilo. Podľa bývalého šéfa expertného panelu OSN pre Severnú Kóreu Hugha Griffithsa začalo Rusko najskôr poskytovať svojmu ázijskému susedovi ropu výmenou za zbrane. Kyjev tvrdí, že Rusko tieto zbrane používa v bojoch na Ukrajine.