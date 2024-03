Riskujú gulag. Niektorí z Putinovho okruhu nespájajú Ukrajinu s masakrou pri Moskve

Hoci ruský prezident Vladimír Putin naďalej spája piatkový teroristický útok v koncertnej sieni v Krasnogorsku na predmestí Moskvy s Ukrajinou, niektorí ľudia z jeho vlastného okruhu s tým nesúhlasia. Napísala to dnes agentúra Bloomberg s odkazom na štyri nemenované zdroje s úzkymi väzbami na Kremeľ. Podľa nich neexistujú žiadne dôkazy o zapojení Ukrajiny do útoku, pri ktorom podľa ruských úradov zahynulo 139 ľudí. Kyjev podiel na terore už skôr kategoricky poprel, k útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).