ONLINE: Rakety nad Poľskom? Pentagón tvrdí, že je pripravený plniť záväzky v NATO

Ak by lietali rakety na členské krajiny NATO, sme pripravení brániť "každý centimeter" územia štátov aliancie, tvrdí Pentagón. Vyjadril sa tak v súvislosti s narušením poľského vzdušného priestoru ruskou raketou.

6:30 Americký Pentagón podľa serveru Ukrainska Pravda uviedol, že USA sú pripravené splniť svoje záväzky o ochrane NATO, vrátane tých, ktoré súvisia s ruskými raketovými útokmi a ktoré by mohli ohroziť Poľsko.

Zástupkyňa hovorkyne Pentagónu Sabrina Singhová podľa agentúry Ukrinform reagovala na vyjadrenie poľskej strany o možnosti zasiahnuť ruské rakety smerujúce na krajiny aliancie.

„Môžem vám povedať, čo táto administratíva opakovane hovorila – budeme brániť každý centimeter územia NATO. Ak bude napadnutý spojenec NATO – určite by sme to nechceli vidieť – ale budeme brániť každý centimeter územia aliancie.“

Pentagón zároveň zdôraznil, že prioritou USA v tejto súvislosti zostáva poskytnúť Ukrajine potrebné zbrane: „Akonáhle dostaneme balík financií od Kongresu, budeme pokračovať vo vyzbrojovaní Ukrajiny tým, čo potrebuje na bojisku“.

V Severoatlantickej aliancii sa analyzujú rôzne scenáre vrátane zostrenia ruských rakiet, ktoré sa ocitnú veľmi blízko hraníc krajín NATO, povedal v utorok rádiu RMF 24 námestník poľského ministra zahraničia Andrzej Šejna. Vyjadril sa tak v súvislosti s nedeľňajším narušením poľského vzdušného priestoru, keď do krajiny podľa poľskej armády na chvíľu vletela ruská strela.

Rusko pri nedeľňajšom útoku na západnú Ukrajinu podľa poľských ozbrojených síl narušilo poľský vzdušný priestor svojou strelou s plochou dráhou letu. Strela prenikla nad poľské územie do hĺbky 1000 až 2000 metrov, kým po 39 sekundách poľský vzdušný priestor opustila. Informácie o narušení hraníc NATO, ktorého je Poľsko členom, boli odovzdané poľským spojencom v aliancii. „Poľská protivzdušná obrana bola uvedená do pohotovosti a ruskú strelu by zničila, keby mierila na akýkoľvek cieľ v Poľsku,“ povedal vtedy minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Nedeľné narušenie poľského vzdušného priestoru v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine nebolo prvé. Napríklad vlani v decembri náčelník poľského generálneho štábu uviedol, že nad územie krajiny zrejme vletela ruská raketa a následne ho opustila. Stalo sa tak v čase, keď Ukrajina čelila rozsiahlemu ruskému vzdušnému útoku. V novembri 2022 zabila explózia v dedine Vodičov pri hraniciach s Ukrajinou dvoch ľudí. Taktiež vtedy Rusko predtým proti Ukrajine začalo masívny vzdušný útok a na poľské územie dopadla podľa poľských odborníkov strela S-300 využívaná protileteckou obranou, ktorá bola odpálená z ukrajinského územia.