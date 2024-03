Úder automobilkám v Spojených štátoch. Zrútenie mosta v Baltimore uzavrelo kľúčový prístav

Upozornil na to server denníka USA Today. Most zabezpečoval prístup do baltimorského prístavu a jeho zrútenie predstavuje problém pre odbavovanie dovozu a vývozu, čo by podľa odborárov mohlo spôsobiť presun dopravy do iných prístavov na východnom a západnom pobreží. Tento presun by však mohol znamenať oneskorenie dodávok výrobkov.

Incident prišiel v čase, keď globálnu lodnú dopravu v posledných týždňoch narušil vojenský konflikt v Suezskom prielive a nízka hladina vody v Panamskom prielive.

Čítajte viac Šesť nezvestných robotníkov po páde mosta v Baltimore je zrejme po smrti, v ľadovej vode nemohli prežiť

V baltimorskom prístave je podľa agentúry Reuters v súčasnosti viac-menej uväznených najmenej 40 lodí. Ďalších zhruba 30 lodí tam malo v pláne v dohľadnej dobe priplávať. Tie budú musieť zrejme zamieriť do iných prístavov na východnom pobreží, uviedol profesor a odborník na dodávateľské reťazce z Pensylvánskej štátnej univerzity Kevin Linderman.

Nie je však isté, či ostatné prístavy zvládnu odbaviť tovar určený pre Baltimore, a je tak podľa neho možné, že prepravcovia nebudú schopní efektívne zásobovať americké trhy. Pri prístavoch na západnom pobreží tiež nie je jasné, či budú schopné odbavovať kontajnery, v ktorých sa prepravujú automobily a poľnohospodárske a stavebné stroje, dodala agentúra Bloomberg.

Prístav Baltimore využíva na prepravu vozidiel a dodávok autodielov viacero veľkých výrobcov automobilov, vrátane General Motors, Toyoty a Volkswagenu. Po uzavretí prístavu budú musieť nájsť iné prístavy. Narušenie kamiónovej dopravy by potom mohlo spôsobiť problémy aj tým výrobcom áut, ktorí prístav priamo nevyužívajú. Finančný riaditeľ automobilky Ford John Lawler v rozhovore pre televíziu Bloomberg povedal, že Ford presmeruje dodávky autodielov do iných prístavov na východnom pobreží a táto situácia „trochu predĺži dodávateľský reťazec“.

Baltimorský prístav vlani odbavil rekordných 847 158 osobných a ľahkých nákladných vozidiel, čo je viac, ako akýkoľvek iný prístav v USA, uviedol úrad guvernéra štátu Maryland. Celkovo prístav odbavil 52,3 milióna ton zahraničného nákladu v hodnote 80 miliárd USD, čo z neho robí deviaty najrušnejší prístav v krajine. Odbavil tiež 1,3 milióna ton poľnohospodárskych a stavebných strojov, čo je najviac zo všetkých prístavov v USA. Prístav má 15 330 zamestnancov a v súvisiacich službách vďaka nemu vzniklo ďalších 139 180 pracov­ných miest.

Niekoľko veľkých firiem má v priemyselnom parku blízko mosta a prístavu distribučné sklady. Sú medzi nimi Amazon, FedEx, Under Armour, Home Depot a BMW. Aj tak sa ale niektorí analytici domnievajú, že zrútenie mosta bude mať na pohyb tovaru po východnom pobreží len minimálny dopad. Podľa spoločnosti S&P Global má baltimorský prístav na celkovom objeme obchodu na východnom pobreží podiel štyri percentá, zatiaľ čo prístav v New Yorku 38 percent.

„Americkí spotrebitelia pocítia najväčší dopad pri dovoze motorových vozidiel,“ povedal profesor obchodu na Michiganskej štátnej univerzite Jason Miller. Ak bude predaj motorových vozidiel silný, môžu sa znížiť zásoby predajcov, ktorí dovážané vozidlá predávajú, až kým sa nenájde alternatívna možnosť. To by prípadne mohlo zvýšiť ceny niektorých modelov a značiek.