Česká muničná iniciatíva je majstrovskou ukážkou psychologickej operácie, môže sa zapísať do učebníc

Česká iniciatíva pre dodávky delostreleckých granátov Ukrajine je majstrovskou ukážkou psychologickej operácie, ktorá sa - ak sa skončí úspechom a Ruskom napadnutá krajina muníciu naozaj dostane - môže zapísať do učebníc. Napísala to ukrajinská agentúra Unian.

Bez delostrelectva sa vojna nedá vyhrať. Poučilo sa aj NATO Video Ruská vojna proti Ukrajine ukázala, akú dôležitú úlohu hrá aj v moderných konfliktoch delostrelectvo. Mnohonárodná bojová skupina NATO v Litve nedávno uskutočnila nácviky ostrej streľby, aby otestovala svoju pripravenosť využívať delostrelecký systém Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) nemeckej armády. PzH 2000 je 155 mm samohybné delostrelecké delo schopné vystreliť niekoľko rán za minútu.

S návrhom na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu mimo členských štátov únie prišiel český premiér Petr Fiala na mimoriadnom summite EÚ na začiatku februára. Prezident Petr Pavel neskôr na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii informoval o možnosti zakúpiť v tretích krajinách 800-tisíc granátov pre Ukrajincov.

Účel českej dezinformačnej kampane je podľa Unianu zakryť dodávateľa a nedostať sa do „banánovej pasce“, ako sa to nedávno stalo Ekvádoru. Vtedy médiá rozšírili informáciu, že táto juhoamerická krajina je pripravená odovzdať Ukrajine sovietske či ruské zbrane. Kremeľ v reakcii zakázal dovoz ekvádorských banánov, ktoré tvoria základ ekvádorskej ekonomiky. Quito následne z vojenských dodávok Ukrajine ustúpilo.

Čítajte aj Rusi vyhlásili banánovú vojnu. Zúria, lebo Američania uchmatnú ich zbrane

Aby Česi svojich obchodných partnerov neprezradili, vytvorili podľa Unianu „skutočnú dezinformačnú sieť“: Najprv prostredníctvom anonymných vládnych zdrojov odovzdali západným médiám informáciu, že dodávateľom je Juhoafrická republika. Čoskoro potom rovnako anonymné zdroje oznámili, že skutočným pôvodcom granátov je Turecko. O niečo neskôr od údajných zasvätených osôb „presiahlo“, že je to Južná Kórea. Následne sa objavili správy o Maroku a Indonézii. Vždy prostredníctvom rešpektovaných mé­dií.

„To všetko Kremeľ znervózňuje a vyvoláva čisto psychologickú potrebu, aby si to preveril,“ uviedol Unian s tým, že toto preverovanie obnáša aktivizáciu špiónov, ktorí začnú pôsobiť v každej z menovaných krajín.

„To bol ale len začiatok. Po tejto dezinformačnej kampani nasledovala druhá fáza: Česko informovalo, že v skutočnosti granáty na Ukrajinu nedodá len tak niekto, ale skutočný ‚spojenec Ruska‘,“ uviedol Unian a pripomenul, že poradca českého premiéra pre národnú bezpečnosť Tomáš Pojar zo zoznamu potenciálnych predajcov vylúčil iba Severnú Kóreu.

Ukrajinská agentúra si všíma, že ruské médiá začali následne úplne vážne diskutovať o „kandidátoch na zradu“. Konkrétne spomínala Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko či krajiny „globálneho Juhu“, menovite Egypt.

Čítajte aj Ako Česko práve zastavilo Putina a zachránilo Ukrajinu, vyzdvihuje zahraničie

„Čechom nestačilo informácie o skutočnom dodávateľovi jednoducho utajiť. Rozhodli sa tiež zasiať nezhody a nedôveru medzi krajinami lojálne Kremľu,“ napísal Unian.

„Ak operácia zostane utajená, môže sa táto česká psychologická operácia zapísať do učebníc. S ich pomocou by sa mali učiť nielen naši príliš ‚transparentní‘ západní partneri, ale aj niektorí ukrajinskí činitelia,“ dodáva Unian. Podľa agentúry by úspech operácie tiež otvoril možnosti pre ďalšie tajné dodávky zbraní pre Ukrajinu.