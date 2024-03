Ukrajinci vyhrali symbolickú bitku o Paríž, ale chcú, aby Rusov potrestali najprísnejšie

Už je známe, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) povolí Rusom zápoliť na hrách jedine po splnení určitých podmienok. Nesmú byť registrovaní v kluboch ozbrojených síl a bezpečnostných služieb, a ak aj nie sú ich členmi, nemôžu akokoľvek sympatizovať s vojenským ťažením proti Ukrajine. Účasť v kolektívnych športoch im zakázali, súťažiť budú ako jednotlivci. Ak sa postavia na stupne víťazov, ruskú hymnu im nezahrajú a ani neuvidia svoju vlajku. Predstavia sa totiž ako neutrálni športovci. „Je to kontraproduktívne rozhodnutie s jasnými politickými motiváciami," nahnevane reagoval Ruský olympijský výbor.

Ukrajinská vláda sa najprv vyhrážala, že ak organizátori umožnia súťažiť čo i len jednému Rusovi, vyhlási olympiáde bojkot. V Kyjeve neskôr zmenili rétoriku, ale rôznymi spôsobmi sa ešte snažia úplne zabrániť účasti ruských športovcov alebo ich aspoň ponížiť. To druhé sa im už podarilo. „Ukrajinci vyhrali bitku pri Seine," obrazne poznamenal denník Le Monde s tým, že ide o symbolické víťazstvo. MOV totiž vylúčil Rusov z otváracieho ceremoniálu, ktorý sa uskutoční 26. júla (jeho špecifikom bude to, že sa vôbec prvýkrát odohrá na rieke).

Reakcia Moskvy bola drsná: obvinila MOV, že skĺzol do suterénu rasizmu a neonacizmu. Doslova to povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí. „Je to nelegálne, nespravodlivé a neprijateľné," dodala podľa agentúry Interfax. Vladimir Peskov, hovorca prezidenta Vladimira Putina, vyhlásil, že dochádza k deštrukcii olympionizmu.

Naopak, politici v Kyjeve si pochvaľovali, že uspeli s lobingom v zákulisí olympijského výboru. „MOV dal jasne najavo, že Rusko nemá miesto v medzinárodnom športe," vyhlásil minister športu Matvij Bidnyj. S úspechom v symbolickej bitke pri Seine sa však nemieni uspokojiť. Tvrdí, že každého športovca vyraďuje z olympiády už len samotný fakt, keď vlastní ruský pas. Všetkých olympionikov z Ruska hádže do jedného vreca, lebo podľa neho ich Kremeľ využíva na účely propagandy.

Kyjev hľadá podporu pre svoj zámer všade, kde sa len dá. Platí to nielen o politikoch. Viacerí ukrajinskí olympijskí šampióni si naklonili na svoju stranu predsedu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Theodoros Rusopulos dostal od nich list, v ktorom naňho apelovali, aby aj on podporil červenú kartu pre všetkých ruských športovcov, ktorí sa chystajú do Paríža. Odpovedal im prostredníctvom vyhlásenia.

Rusopulos najprv poukázal na to, že pochádza z Grécka, kde pred tromi tisícročiami vznikla olympijská tradícia. „Kladiem otázku. Mali by sa športovci z krajiny, ktorá napadla inú, zúčastniť na olympiáde a hrdo reprezentovať tento štát? Alebo inak: Môžeme Rusko odsúdiť za bombardovanie ukrajinských civilistov, únosy detí, mučenie väznených, a potom tlieskať športovcom? Vediac, že mnohí z týchto športovcov sa angažujú v armáde a výrazná väčšina z ich poberá mzdu od štátu? Je toto duch olympizmu?" zdôraznil. Rusopulos preto vyslovil sklamanie z toho, že MOV neodsúhlasil úplný zákaz, a dodal, že ruskí olympionici v Paríži môžu poslúžiť účelom kremeľskej propagandy.

Bidnyj tvrdí, že účasť Rusov s neutrálnym štatútom je tak či tak nemorálna. Dáva to aj do súvislosti s tým, že veľa ukrajinských profesionálnych nadšencov športu a tých, čo ich vedú k úspechom, padlo v bojoch proti agresorovi. „Stratili sme takmer štyristo športovcov a trénerov," povedal Bidnyj vlani pre Le Monde. K Bidnému sa svojsky pridal minister obrany Rustem Umerov: pred mesiacom na sociálnej sieti X zverejnil video s ruským atlétom, ako hádže oštep, ktorý sa zmení na raketu, čo dopadne na ukrajinskú budovu. Chcel tým podporiť svoje tvrdenie, že súčasťou Putinovej vojny sú aj jeho športovci.

Nad Rusmi v Paríži zostávajú visieť dva otázniky. Koľko ich naozaj pricestuje a či sa zopakuje podobný zákaz ako počas ceremoniálu pri ukončení hier. MOV informoval, že ešte len bude posudzovať, či im dovolí prísť na oficiálnu rozlúčku s olympiádou, ktorá sa skončí 11. augusta.

Čo sa týka počtu Rusov na olympiáde, experti predpokladajú, že ich budú dovedna tri tucty. „Za najviac pravdepodobné považujú, že ich bude 36," uviedol server France Info s tým, že podmienky doteraz splnilo 12 ruských športovcov (ide aj o súťažné kvalifikačné limity). No ani tí, čo prejdú prísnym sitom (teoreticky ich môže byť maximálne 58), nebudú mať automaticky zaručenú účasť. MOV vytvoril panel z troch expertov, ktorí posúdia, či Rusi skutočne nie sú nijako prepojení s vojnou proti Ukrajine.

Panel má troch odborníkov, všetci sú vplyvní členovia MOV. Nicole Hoervertszová súťažila v synchronizovanom plávaní (reprezentovala Arubu, čo je ostrovná krajina v Karibskom mori), ktorá ma osobitý štatút v rámci Holandského kráľovstva). Pau Gasol je bývalý športovec, ktorého poznajú aj slovenskí fanúšikovia basketbalu (tento Španiel úspešne hrával v NBA). Ju Sung-min je niekdajší juhokórejský stolný tenista.

Ruská plavkyňa Anastasia Kipričniková nemusí s napätím čakať, ako by o nej rozhodol tento panel. Na minulej olympiáde bojovala o medaily za Rusko, ale teraz sa predstaví s francúzskou trikolórou. Vlani oznámila, že v Paríži bude reprezentovať krajinu galského kohúta, pretože získala tamojšie občianstvo. Medzi ruskými plavcami podobne postupoval Mark Nikolajev (už niekoľko rokov žije v Austrálii, Kipričniková trénuje vo Francúzsku viac ako štyri roky a navyše tam má priateľa). V Moskve prijali ich odchod do inej reprezentácie bez hystérie. „Nenárokujeme si na športovcov, za zradu to nepovažujeme," podčiarkol pre agentúru RIA Novosti šéf Ruskej plaveckej federácie Vladimir Saľnikov.